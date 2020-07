AN NINH - TRẬT TỰ 13/7

Tuần tra bắt trộm

Ngày 13/7, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Lê Thanh Tuấn (18 tuổi, trú tại TT. Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11/7, lực lượng tuần tra Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bị dừng xe, 1 đối tượng bỏ chạy, còn Tuấn và chiếc xe máy bị giữ lại, đưa về trụ sở để làm việc. Tại đây, lực lượng Công an huyện phát hiện trong xe có một số dụng cụ dùng để trộm xe máy như: đoản phá khóa, kìm, mỏ lết, tua vít mà Tuấn khai nhận đó là dụng cụ Tuấn chuẩn bị để thực hiện hành vi trộm cắp. Điều tra mở rộng, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện chiếc xe Tuấn điều khiển cũng là xe máy trộm cắp mà có. Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (Ngô Huy)

Cẩn thận mất trộm gương chiếu hậu xe ô tô

Ngày 13/7, Công an TP. Bà Rịa điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh Huỳnh Ngọc Thanh (49 tuổi, trú tại phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) đậu xe ô tô nhãn hiệu Hyundai trước nhà thì bị kẻ gian bẻ 2 gương chiếu hậu (trị giá khoảng 16 triệu đồng). (Huy Na)

Tai nạn giao thông làm 1 người chết

Ngày 13/7, Công an TX. Phú Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra khu vực đường 81 thuộc xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ khiến 1 người tử vong. Xe máy BKS 72E1- 63415 do anh Phạm Văn T. (36 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông hướng QL51 đi Ngã tư Sáu Dẫu, khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS: 86H-5710 do anh Nguyễn Thanh Liêm (32 tuổi, trú tại Lagi, Bình Thuận) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong. (Kim Anh)