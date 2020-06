100% án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ

Ngày 24/6, Công an TP. Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) 6 tháng đầu năm. Đến dự có ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu và Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đánh giá của Công an TP.Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm, các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng; tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên, nhờ triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng công an cơ bản bản đã kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 183 vụ phạm pháp hình sự. Các lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Vũng Tàu đã điều tra làm rõ 172 vụ, 344 đối tượng, đạt tỷ lệ hơn 83%. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ đạt tỷ lệ 100%.

Trong 6 tháng cuối năm, Công an TP.Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như bảo đảm ANTT, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm để kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự.

AN BÌNH