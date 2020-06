AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Lê Thị Hằng (SN 1989, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 23/6, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 8 lực lượng Đội CSĐT Tội phạm ma túy - Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Hằng đang tàng trữ 2 gói ma túy và 5 viên thuốc lắc. (Lê Nguyễn)

Cho vay trả góp lãi suất “khủng”

Vào 6 giờ 30 phút ngày 23/6, Công an TP. Bà Rịa phối hợp với Công an xã Tân Hưng kiểm tra hành chính tại 1 căn nhà ở ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa. Qua đó phát hiện, thu giữ 1.000 tờ rơi có nội dung cho vay trả góp. Cơ quan công an đã mời 4 đối tượng có liên quan về làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận từ tháng 4/2020 đến nay, các đối tượng đã in tờ rơi rải nhiều nơi trên địa bàn tỉnh BR-VT với nội dung cho vay 1 triệu đồng, trả góp 50.000 ngàn đồng/ngày (tương đương lãi suất 30%/tháng). Đến nay, các đối tượng đã cho 145 người vay với tổng số tiền 811 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Bà Rịa tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. (Ngọc Mai)

Thuê ô tô 2 tháng chưa trả

Ngày 24/6, Công an TP. Bà Rịa đang lập hồ sơ xác minh, điều tra theo đơn tố cáo của anh Cao Tuấn Đạt (SN 1984, trú tại TP.Bà Rịa) về việc: vào ngày 2/4, anh Đạt có cho 1 người thanh niên tên Cu (chưa rõ nhân thân) thuê 1 xe ô tô hiệu Ford Ranger (trị giá khoảng 800 triệu đồng) trong thời hạn 1 tháng. Đến nay, mặc dù đã quá thời hạn thuê gần 2 tháng, Cu vẫn không trả lại xe cho anh Đạt. (Thành Lưu)

Đánh phụ nữ vì mâu thuẫn thu mót lúa mì trong container

Ngày 24/6, tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng phường Tân Phước, TAND TX.Phú Mỹ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Cường (35 tuổi, trú tại Hà Nội) 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”; đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị hại 201.239.000 đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Vũ Cường và chị Trần Thị Nga (trú tại TX.Phú Mỹ) cùng làm công việc quét dọn, thu lượm lúa mì, bắp và bã đậu sót lại trên các thùng xe container tại khu vực trước cổng Cảng Quốc tế SP-PSA (KCN Phú Mỹ II, TX.Phú Mỹ). Do mâu thuẫn trong việc phân chia quét dọn, nên khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14/8/2019, Cường đã dùng cây sắt dài khoảng 80cm, đánh nhiều lần vào chân chị Nga, gây thương tích 25%. Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn. Đến ngày 2/3/2020, Cường bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ bắt giữ. (Việt Hùng)