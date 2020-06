AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 4/6/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 4/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Hồ Hữu Hậu (SN 1990, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại tổ 7, ấp 3, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ, lực lượng công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Hậu đang tàng trữ 7 gói và 1 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá. (Trí Nhân)

Cho vay nặng lãi

Ngày 4/6, Công an TP Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý đối tượng Trần Tài Lộc (23 tuổi, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng. Theo hồ sơ, từ tháng 2/2020 đến nay, Lộc đã cho nhiều đối tượng vay nợ với số tiền thể hiện qua các giấy tờ cho vay là 30 triệu đồng. Gần đây nhất, đối tượng Lộc đã cho một người tên V.A (trú tại phường 9, TP. Vũng Tàu) vay số tiền 10 triệu đồng với mức lãi suất 20%/tháng. (Huy Na)

Trộm xe máy

Ngày 4/6, Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại một phòng trọ trên đường Bến Nôm, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu) đã trộm 1 xe máy biển số 72C2-24748 của anh Trần Thiên Long (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu). (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại đường Nguyễn Tri Phương, TP.Vũng Tàu do có mâu thuẫn nên Phan Lê Huỳnh (SN 1986, trú tại TP.Vũng Tàu) đã dùng dao chém anh Trương Doãn Nam (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu) gây thương tích. (Phước An)