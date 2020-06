Tận tâm với nhân dân thì không sợ sai, không ngại khó

Thời gian qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được Công an tỉnh triển khai hiệu quả trên các mặt công tác. Điều đáng nói là có những việc dù chưa được quy định, nhưng xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân, cán bộ, chiến sĩ công an đã linh động giải quyết, vừa bảo đảm đúng pháp luật, vừa được nhân dân cảm kích, tin yêu.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

LẮNG NGHE NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI DÂN

Có con trai bị bại não bẩm sinh, cần ra nước ngoài chữa trị, bà Hoàng Thủy Tiên (phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) xin được làm thủ tục hộ chiếu tại nhà. “Tôi băn khoăn không biết cán bộ quản lý xuất nhập cảnh có đến tận nhà xử lý hay không? Con tôi mang trọng bệnh, việc cho cháu đi lại làm thủ tục rất khó khăn”. Nhưng điều bà Tiên lo lắng cuối cùng được giải tỏa. Chỉ 2 ngày sau khi nhận được đề nghị của bà Tiên, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) đã đến tận nhà làm hộ chiếu cho con trai của bà. “Tôi rất cảm kích trước sự tận tụy của các chiến sĩ công an”, bà Hoàng Thủy Tiên xúc động nói.

Theo Thiếu tá Võ Ngọc Trâm, Đội trưởng Phòng PA08, theo quy định, việc tiếp nhận hồ sơ làm hộ chiếu phải được thực hiện tại trụ sở PA08. Tuy nhiên, khi bà Tiên trình bày hoàn cảnh, cán bộ PA08 đã mạnh dạn đề xuất lãnh đạo và được chấp thuận. “Chúng tôi cho rằng, có những việc, dù chưa được quy định, nhưng nếu hỗ trợ giải quyết, xử lý theo nguyện vọng chính đáng của người dân, được người dân tin yêu thì cần phải làm. Điều đó cũng thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm của người cán bộ công an vì nhân dân phục vụ”, Thiếu tá Trâm nói.

SẴN SÀNG ĐƯƠNG ĐẦU HIỂM NGUY

Chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Trọng Quý, Đội trưởng Đội trinh sát, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh và ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, dễ mến của anh. Nhưng sâu trong ánh mắt anh, luôn ánh lên sự kiên quyết khó tả. “Mình là con người của hai mặt đối lập”, Trung tá Quý nói vui khi chúng tôi đề cập đến tính cách nhẹ nhàng đời thường và sự can trường trong những lần làm nhiệm vụ của anh.

Sự thật, trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy, Trung tá Nguyễn Trọng Quý là “khắc tinh” của tội phạm. Từ năm 2015 đến nay, Trung tá Quý đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đội đấu tranh, triệt phá 134 vụ về các hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, trực tiếp lập kế hoạch bắt 25 vụ và xác lập 3 chuyên án trinh sát, thu thập nhiều chứng cứ có giá trị phục vụ quá trình triệt phá án. Theo Trung tá Quý, việc đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là đấu tranh đối tượng tội phạm ma túy rất khó khăn, nguy hiểm. Đòi hỏi người chiến sĩ công an phải có bản lĩnh, dũng cảm, mưu trí, không ngại khó, ngại khổ, chủ động nghiên cứu các phương án hiệu quả để phá án.

LAN TỎA PHONG TRÀO THI ĐUA

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát có trọng tâm, trọng điểm, mục tiêu, nội dung cụ thể, phù hợp cho từng lực lượng, lan tỏa rộng khắp trong toàn lực lượng. Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh… Trong lĩnh vực bảo đảm TTATXH, lực lượng công an đã tập trung phương tiện triển khai nhiều biện pháp, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Cũng theo Đại tá Bùi Văn Thảo, nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua nên 3 năm liên tiếp, Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” ngày càng lan tỏa nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện và cống hiến, lập thêm nhiều thành tích mới, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh chính trị và TTATXH’’, Đại tá Bùi Văn Thảo khẳng định.

Trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3.625 vụ phạm pháp hình sự với 4.198 đối tượng. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 2.724 vụ. Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra, làm rõ đạt tỷ lệ 100%.



Bài, ảnh: TRÍ NHÂN