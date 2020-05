AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 28/5/2020

Tai nạn giao thông, 2 người tử vong

Ngày 28/5, Công an TX.Phú Mỹ đã kết luận nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ khiến 1 người tử vong. Nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tay lái, tốc độ, tự gây tai nạn. Theo kết quả điều tra, xe mô tô biển số 60B9-281.25 do ông P.V.D (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường từ Long Sơn hướng về TX. Phú Mỹ. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 8, ấp Cát Hải, xã Tân Hải thì tự tông vào cột điện bên đường. Hậu quả, ông D. tử vong.

+ Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với VKSND cùng cấp điều tra vụ TNGT giữa 2 ô tô khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Xe cẩu được điều tới hiện trường để giải phóng ùn tắc giao thông.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, xe ô tô chở tràm biển số 60C-362.59 do anh Lê Tài Long (1981, trú tại huyện Xuyên Mộc) lưu thông trên Quốc lộ 55 hướng Xuyên Mộc đi TT.Đất Đỏ. Khi đến Km17+300, anh Long dừng xe sát lề đường. Lúc này, xe ô tô biển số 72C-159.89 do anh Trần Văn Chinh (SN 1976, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển cùng chiều phía sau tông vào đuôi xe của anh Long. Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị T.L. (SN 1979, vợ anh Chinh) đang ngồi bên ghế phụ xe tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe ô tô tải 72C-159.89 bị bẹp nát đầu còn xe ô tô tải 60C-352.59 bị đẩy vào 1 trụ điện.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC (PC07)-Công an tỉnh đã đến hiện trường để cạy cabin ô tô tải biển kiểm soát 72C-159.89 đưa thi thể chị L. ra ngoài. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 28/5, Phòng CSHS (PC02) - Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Trần Văn Sở (SN 2000, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Sở gây án tại huyện Long Điền rồi bỏ trốn nên ngày 27/4/2020, PC02 phải ra quyết định truy nã. Sở bị bắt khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển BR-VT. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/5, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Lê Văn Trung (SN 1988, quê Thanh Hóa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại đường Võ Thị Sáu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Trung đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 28/5, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Phạm Hoàng Ân (SN 1996), Nguyễn Hoàng Tân (SN 2002) và Lê Thành Nhân (SN 2001, cùng trú TX.Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại thôn 1, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu 3 đối tượng trên đã trộm 4 bình ắc quy. (Lê Nguyễn)