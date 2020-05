AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 27/5/2020

Giao cấu với trẻ em

Ngày 27/5, Công an TP. Vũng Tàu đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Tài (SN 2001, HKTT: huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4/2020 đến tháng 5/2020, giữa Tài và cháu B. (SN 2005) có quan hệ tình cảm, sau đó cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục. Sau đó, gia đình B. đã phát hiện và trình báo với cơ quan công an. (Đỗ Lê)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Nguyễn (SN 1982, HKTT: xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, vào lúc 10 giờ 30, ngày 26/5, tại tổ 10, thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ, Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn đang bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ 20 đoạn ống nhựa hàn kín bên trong có chứa chất bột màu trắng (Nguyễn khai là heroin). Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý. (Thành Lưu)

Trộm tài sản

Ngày 27/5, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý 1 vụ “trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 18/5, tại khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, lợi dụng sơ hở của gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Anh (SN 1962), kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 20 triệu đồng và 1 đồng hồ đeo tay. Qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan công an đã mời Lê Thị Hiền (SN 1984, HKTT: xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) đến làm việc. Tại đây, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Ngọc Mai)

Hai mẹ con cùng phạm tội

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Hồng Nhung (SN 2002, HKTT: xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) về hành vi “trộm cắp tài sản” và Võ Thị Hằng (SN 1980, cùng trú tại địa chỉ trên) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Qua điều tra, cơ quan công an xác định: vào ngày 7/4, tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, đối tượng Nhung đã lấy trộm của chị Nguyễn Thị Lài 1 lắc tay, 2 nhẫn vàng (trị giá khoảng 6 triệu đồng) rồi đưa cho mẹ ruột là Võ Thị Hằng mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Nguyễn Lưu)