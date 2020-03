Đối tượng lao xe ô tô vào lực lượng công an ra đầu thú

Khoảng 1 giờ 25 phút ngày 10/3, tổ công tác số 2 gồm các lực lượng công an, dân quân và bảo vệ dân phố phường 12, TP. Vũng Tàu đang tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên tuyến đường Ven Biển, tới khu vực trước nhà số 97, KP. Phước Thắng, phường 12 thì bất ngờ bị 1 xe ô tô lao đến từ phía sau tông thẳng liên tiếp vào 2 xe mô tô của tổ công tác. Trong đó, xe mô tô BS: 72L7-5002 do bảo vệ dân phố Nguyễn Văn A điều khiển, còn xe mô tô BS: 72C1-086.22 do Đại úy Hoàng Duy Tính điều khiển, chở Đại úy Ngô Tiến Bình ngồi phía sau.

Cú tông mạnh đã khiến cả tổ tuần tra bị thương tích phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, đặc biệt Đại úy Hoàng Duy Tính bị chấn thương sọ não, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây tai nạn, đối tượng điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, không cấp cứu người bị nạn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP. Vũng Tàu đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm nhân chứng, đồng thời trích xuất camera ngay trong đêm để truy tìm đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.

Trong khi các lực lượng Công an TP. Vũng Tàu đang khẩn trương truy tìm người gây tai nạn thì vào khoảng 10 giờ cùng ngày, đối tượng điều khiển xe ô tô biển số: 72A-160.58 là Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, HKTT: phường 8, TP. Vũng Tàu) được người thân đưa đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú.

Theo lời khai của Huỳnh Ngọc Thu, vào khoảng 1 giờ 25 phút ngày 10/3, do điều khiển xe trong trạng thái buồn ngủ, quá tốc độ (100km/h), không quan sát... nên khi đi đến khu vực nói trên đã gây tai nạn với 2 mô tô của tổ công tác Công an phường 12. Sau khi gây tai nạn, Thu chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại quan sát. Nhưng do quá hoảng loạn khi chứng kiến hiện trường, nên Thu không ở lại cấp cứu người bị nạn, mà điều khiển xe về nhà vợ ở huyện Long Điền.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Ngọc Thu khai có giấy phép lái xe ô tô, nhưng giấy phép này đang bị CSGT Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận tạm giữ vào ngày 3/3/2020 do vi phạm lỗi tốc độ.

Hiện, Công an TP. Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Huỳnh Ngọc Thụ, để điều tra, làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

AN BÌNH