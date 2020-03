AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 9/3/2020

Trộm điện thoại

Ngày 9/3, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý đối tượng Lý Thanh Lý (22 tuổi, trú tại xã Bình Trung, huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, đối tượng Lý đã lợi dụng lúc anh Trần Hải Hòa (31 tuổi, trú tại xã Bình Trung, huyện Châu Đức) sơ hở đã ra tay lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 7 trị giá 3,5 triệu đồng. (Ngô Huy)

Đánh bạc

Ngày 9/3, Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành xử lý 1 vụ đá gà ăn tiền tại khu vực rẫy điều thuộc xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang 6 đối tượng, gồm: Lê Hoàng Sang (42 tuổi), Phạm Trọng Nhân (38 tuổi), Huỳnh Tấn Tài (43 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc); Nguyễn Chí Hải (31 tuổi), Nguyễn Tấn Quang (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Hải (23 tuổi, cùng trú xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 6 con gà đá, nhiều xe máy và các tang vật khác dùng để đánh bạc. (Huy Na)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 9/3, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ điều tra, xử lý 1 vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, đối tượng Lê Duy Phong (SN 1982, HKTT: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) cầm 1 cây dao tự chế đến 1 quán thịt cầy và 1 quán cà phê tại khu phố Láng Sim, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc và uy hiếp chủ quán để lấy tiền. (Thành Lưu)

Cướp bông tai

Ngày 9/3, Công an TX.Phú Mỹ đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thơm (SN 1990, HKTT: xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Thông tin ban đầu cho biết, Thơm mang theo dao đến nhà chị Thạch T.P.L. (SN 1984, HKTT: xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ) để bắt gà. Khi bị chủ nhà phát hiện, tri hô, Thơm cầm dao đi ra và giật lấy 1 chiếc bông tai của chị L. rồi tẩu thoát. (Trung Dung)

Tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đang thụ lý điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 14/10/2019 tại Công ty Hyosung Vina (KCN Cái Mép, TX.Phú Mỹ). Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ thông báo truy tìm đối tượng có họ và tên: Lê Văn Đẹt, sinh ngày 20/3/1996, tên gọi khác là Đạt; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Hòa Hảo; HKTT: ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện tại: không xác định. Con ông Lê Văn Đèo, SN 1975 và bà Quách Thị Út SN 1977.

Ai biết đối tượng Lê Văn Đẹt ở đâu, đề nghị giữ lại và thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ theo số SĐT: 0254.3.893130, hoặc ĐTV Nguyễn Văn Huy ĐTDĐ 0938.003.969 để tiếp nhận và xử lý thông tin.