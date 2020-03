AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 10/3/2020

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 10/3, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Lê Thị Mỹ Lệ (SN 1987, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại trước cửa hàng Trang Việt (xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc), lực lượng Đồn Biên phòng Phước Thuận bắt quả tang Lệ đang mua bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy đá và 1 đoạn ống nhựa chứa ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 10/3, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tuấn Thanh Tín (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, năm 2014, Tín gây án tại huyện Châu Đức rồi bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 22/8/2014 Công an huyện Châu Đức phải ra quyết định truy nã. Mới đây, Tín bị bắt khi lẩn trốn trên địa bàn huyện. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 10/3, Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Nguyễn Đình Anh Dũng (SN 1987, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang đứng trên đường thuộc ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát chém gây thương tích ở ngực và tay phải. (Nguyễn Văn)

Bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc

Ngày 10/3, Công an huyện Long Điền điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại KP.Hải Tân, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang 4 đối tượng đang chơi bài phỏm ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 5,1 triệu đồng. (Trí Nhân)

Tìm người liên quan trong vụ TNGT

Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra vụ TNGT xảy ra tại khu vực trước nhà số 533, Bình Giã, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, với nội dung: Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 20/2/2020, xe mô tô không rõ biển số do một người đàn ông (không rõ nhân thân) điều khiển lưu thông trên đường 2/9 theo hướng từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh về vòng xoay dầu khí. Khi đến đoạn đường trước nhà số 533, Bình Giã thì xảy ra va chạm với bà Nguyễn Thị Vạn (SN 1944, trú tại 518/3, Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) đang đi bộ từ phải qua trái theo chiều mô tô lưu thông. Vậy ai là người điều khiển xe mô tô, hoặc biết người điều khiển xe mô tô gây tai nạn nói trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu; SĐT 0254.3.856.573 hoặc 0908.642.299 gặp ĐTV Hoàng Ngọc Đạo) để giải quyết.

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ giết người và gây rối trật tự công cộng do Dương Đức Trí cùng đồng bọn thực hiện xảy ra tại Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ, cơ quan Công an xác định phương tiện các đối tượng sử dụng gây án là 2 xe máy chưa rõ nguồn gốc, có đặc điểm sau: Xe hiệu Nouvo màu xanh, không có biển số, số khung RLCSE9210EY002001, số máy E3R7E002004 ; Xe hiệu Yamaha Sirius màu trắng – đen, gắn biển số 59Y1-538.87, số khung RLCS5C6K0DY-088297, số máy 5C6K-088292. Ai là chủ sở hữu 2 xe máy trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa; SĐT 0254.3.858.743 hoặc 0918.798.679 gặp ĐTV Trương Đức Bình) để giải quyết.