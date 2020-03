AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 3/3/2020

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 3/3, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra, xử lý Đinh Văn Tập (SN 1986), Đoàn Đình Sơn (SN 1991, cùng trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Ngọc Trâm (SN 1990) và Đặng Hoài Thanh (SN 1993, cùng trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại hẻm 105, Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Tập và Sơn đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ lời khai của 2 đối tượng này, lực lượng Công an bắt giữ thêm Trâm và Thanh là người bán ma túy cho con nghiện. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ tang vật 7 gói ma túy đá của 4 đối tượng. (Trí Nhân)

Trộm xe máy

Ngày 3/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Hoàng Đại Huynh (SN 1990, KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) dựng xe máy biển số 81C1-081.89 sau nhà thì bị kẻ gian lấy trộm. Sau đó, anh Huynh đi tìm tài sản thì phát hiện đôi nam, nữ đang điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường gần chợ Mỹ Xuân (phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ), nên tri hô người dân bắt giữ đối tượng Hồ Thị Thùy Dung (SN 2003) và Nguyễn Đức Toàn (SN 1995, trú tại TX.Phú Mỹ) cùng tang vật giao cơ quan Công an xử lý. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 3/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Châu Pha phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Chi Lan (thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ). Tang vật thu giữ 7 xe máy và 1,55 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ giết người và gây rối trật tự công cộng do Dương Đức Trí cùng đồng bọn thực hiện xảy ra tại Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ, cơ quan Công an xác định phương tiện các đối tượng sử dụng gây án là 2 xe máy chưa rõ nguồn gốc, có đặc điểm sau: (1) Hiệu Nouvo màu xanh, không có biển số, số khung RLCSE9210EY002001, số máy E3R7E002004, (2) Hiệu Yamaha Sirius màu trắng đen gắn biển số 59Y1-538.87, số khung RLCS5C6K0DY-088297, số máy 5C6K-088292. Ai là chủ sở hữu 2 xe máy trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa; SĐT 02543.858.743 hoặc 0918.798.679 gặp ĐTV Trương Đức Bình) để giải quyết.

Tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang điều tra, xác minh vụ án: “Sử dụng tài liệu giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bà Lê Thị Hoan (SN 17/3/1974, HKTT: 49, Đồ Chiểu, phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT; CMND số: 273551640 do Công an tỉnh BR-VT cấp ngày 12/10/2011) thực hiện.

Công an TP.Vũng Tàu đã nhiều lần mời bà Lê Thị Hoan đến trình bày vụ việc và cung cấp tài liệu liên quan, nhưng bà Lê Thị Hoan không đến làm việc. Qua xác minh được biết, bà Lê Thị Hoan đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, hiện chưa xác định đang ở đâu. Nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu yêu cầu bà Lê Thị Hoan đến làm việc; ai biết bà Lê Thị Hoan ở đâu, thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu; ĐT: 0909.208.337, 0943.147.567 gặp ĐTV Nguyễn Xuân Thủy) để xử lý theo quy định pháp luật.