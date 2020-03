AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 2/3/2020

Mô tô đâm người đi bộ tử vong

Ngày 2/3, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn làm 1 người tử vong. Trước đó, tại km 09 + 850, đường Xà Bang - Láng Lớn thuộc thôn Sông Xoài 1, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, xe mô tô 72E1-385.77 do Võ Thị Hồng Phúc (SN 1996) điều khiển lưu thông theo hướng từ Láng lớn đi Xà Bang, khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với người đi bộ là bà Nguyễn T.M. (SN 1933) đang đi bộ cùng chiều phía trước. Hậu quả, bà M. tử vong trên đường đi cấp cứu. (Độ Luân)

Bắt truy nã

Ngày 2/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1972, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Anh gây án tại TP. Bà Rịa nên ngày 20/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bà Rịa đã ra quyết định truy nã. Ngày 1/3, Anh bị bắt trên địa bàn TP. Bà Rịa. (Ngọc Mai)

Tìm chủ sở hữu 264 chai rượu vang

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh BR-VT đang điều tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ 264 chai rượu vang không có tem phụ, gồm: 216 chai có nhãn mác SANTA GLORIA CHARDONNAY; 24 chai có nhãn mác SANTA GLORIA SAUVIGNON BLANC; 24 chai có nhãn mác CORNELLANA SAUVIGNON BLANC. Tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu số rượu vang nói trên, mang đầy đủ giấy tờ hợp pháp đến Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh BR-VT (số 15, đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT; điện thoại: 069.3545274), gặp đồng chí Bùi Lê Thanh (ĐT: 094.747.1982) để giải quyết. Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có người đến nhận, Công an tỉnh BR-VT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.