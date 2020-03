An ninh - Trật tự, ngày 1/3

Dâm ô với trẻ em

Ngày 1/3, Công an TX.Phú Mỹ tiến hành điều tra vụ dâm ô với trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại nhà nghỉ T.P (thôn Phước Tấn, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ), cháu N.C.K.D (SN 2007, trú tại TX.Phú Mỹ) đã bị đối tượng làm quen trên mạng Zalo tên Phú (chưa rõ nhân thân lai lịch) có hành vi dâm ô. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Phạm Võ Đan Trường (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ 1 gói cỏ Mỹ. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 1/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1993, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ). Qua xác minh được biết, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Lâm trộm 5 máy tính, 1 ĐTDĐ, 2 đồng hồ đeo tay và 4 triệu đồng tiền mặt. (Phước An)

 Cùng ngày, Công an TP.Bà Rịa tiến hành điều tra, xử lý Trần Đình Cưng (SN 1982, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại quán cà phê không tên trên đường Trần Phú, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa, đối tượng Cưng đã trộm 1 ĐTDĐ của chị Ngô Thị Tuyết Nhung (SN 1976, trú tại huyện Long Điền). (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 1/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại ấp Phước Lăng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an xã Tam Phước bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Tang vật thu giữ 15 triệu đồng trên chiếu bạc là của các đối tượng dùng để đánh bạc. (Sơn Khê)

Yêu cầu đến làm việc

Trong quá trình xác minh đơn tố giác hành vi “lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh BR-VT xác định bà Trần Thị Kim Loan (SN 1966, trú tại 176, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu) có liên quan đến vụ án. Vì vậy, Cơ quan CSĐT - Công an BR-VT yêu cầu bà Loan đến Công an tỉnh BR-VT (189, Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa), điện thoại: 0934.059.779 gặp ĐTV Hồ Hồng Sơn để làm việc. Sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Loan không đến làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ giải quyết vụ án theo quy định.