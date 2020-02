Giữ người trái pháp luật, 3 bị cáo lãnh án tù

Ngày 28/2, TAND TP.Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tuấn (Tuấn Cầy, 39 tuổi, ngụ đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 4, TP.Vũng Tàu) 2 năm 6 tháng tù, Lê Phúc Thọ (34 tuổi) và Bùi Phương Lâm (36 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu) mức án 1 năm tù cùng về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, mẹ của Tuấn vay của ông Phạm Thanh An (48 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 10 triệu đồng nhưng không trả nợ và bỏ trốn. Tối 21/4/2019, khi Tuấn đi nhậu về đến nhà thì em gái kể lại việc ông An đến đòi nợ và đánh cha mình, Tuấn liền gọi điện cho ông An đến để Tuấn trả nợ thay mẹ.

Thời điểm này, Lê Phúc Thọ và Bùi Phương Lâm đang ăn nhậu tại nhà của Tuấn. Do đang bận việc, nên ông An nhờ anh Nguyễn Quốc Dương (31 tuổi, ngụ tại phường 2, TP.Vũng Tàu) đến nhà Tuấn lấy tiền dùm. Anh Dương cũng không trực tiếp đến, mà gọi điện thoại nhờ anh Phạm Minh Khôi (31 tuổi, ngụ tại phường 4, TP.Vũng Tàu) đến gặp Tuấn nhận tiền. Khi anh Khôi đến nơi thì bị Tuấn cùng đồng bọn dùng tay chân đánh, bắt quỳ xuống đất. Mặc dù anh Khôi đã giải thích là mình chỉ đến lấy tiền hộ, nhưng vẫn bị Tuấn và đồng bọn đánh đập.

Sau đó, nhóm này yêu cầu anh Khôi phải gọi điện thoại cho ông An trực tiếp đến lấy tiền. Do không biết ông An là người cho vay tiền, nên anh Khôi gọi điện thoại cho anh Dương và truyền đạt yêu cầu của Tuấn. Trong lúc chờ anh Dương đến, anh Khôi bị nhóm của Tuấn giữ trong khuôn viên sân nhà. Thọ là người dùng tay, chân đánh và ép anh Khôi quỳ gối xuống đất. Lâm đứng gần đó canh giữ, không cho anh Khôi bỏ chạy.

Nhận được thông tin về vụ việc trên, Công an phường 4 đã cử lực lượng đến giải quyết. Cùng lúc này, ông An cũng đến nhà của Tuấn. Khi ông An vừa đến nơi, Tuấn và đồng bọn lao vào hành hung khiến ông An bất tỉnh, bất chấp sự can ngăn của lực lượng Công an. Trước diễn biến này, lực lượng Công an đã nổ súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng và đưa ông An đi bệnh viện chăm sóc sức khỏe.

QUANG LÊ