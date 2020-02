Hình phạt thích đáng cho 28 bị cáo xử nhau bằng súng và hung khí

Do mâu thuẫn trong khi đánh bạc, các con bạc đã giải quyết bằng cách tụ họp băng nhóm và dùng súng, hung khí để “xử” nhau. Hậu quả có người chết, người bị thương. Vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” vừa được TAND tỉnh đưa ra xét xử với 35 bị cáo, trong đó có 28 bị cáo lĩnh án tổng cộng hơn 100 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (hàng đầu tiên, thứ hai từ phải qua) cùng 34 bị cáo nghe HĐXX tuyên án trong phiên tòa ngày 28/2.

Theo cáo trạng, khoảng từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 10/3/2019, Nguyễn Văn Hưng, Trần Văn Hồ, Nguyễn Minh Hùng (cùng ngụ huyện Long Điền) cùng nhiều người khác tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền tại khu vực rẫy điều thuộc ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Trong đó, Nguyễn Minh Hùng là người xóc đĩa, mỗi con bạc đặt cược mỗi lần từ 50 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Tổng số tiền các con bạc dùng vào việc đánh bạc hơn 33 triệu đồng.

Quá trình đánh bạc, Hồ mang theo chén có gắn chíp điện tử, đưa cho Hùng xóc để chơi gian lận và đánh bạc thắng hết số tiền của Hưng. Sau khi đánh bạc bị thua hết tiền ra về, Hưng được một con bạc cho biết phát hiện đáy chén xóc đĩa có gắn camera quan sát từ xa qua điện thoại để gian lận. Hưng bực tức nên đã cùng một số người khác gọi điện cho Hùng đến để hỏi rõ sự việc, Hùng cho biết chén gắn camera là do Hồ đưa cho. Vì vậy, Hưng đã gọi Hồ đến nói chuyện, nhưng Hồ không thừa nhận chơi gian lận và không chịu trả tiền lại cho Hưng. Hồ bỏ về và gọi điện hẹn Hưng đến khu đất trống tái định cư trên địa bàn TT.Long Hải, huyện Long Điền để “giải quyết” mâu thuẫn.

Tối cùng ngày, nhóm của Nguyễn Văn Hưng cầm theo hung khí gồm giáo, dao tự chế (mã tấu), súng dầu đến điểm hẹn. Còn nhóm của Trần Văn Hồ cầm súng bắn bi, súng ngắn, bom xăng và dao tự chế kéo nhau đến điểm hẹn. Tại đây, 2 nhóm với tổng cộng 28 đối tượng đã xảy ra cuộc hỗn chiến. Nhóm của Hồ dùng gạch đá, ném bom xăng và sử dụng súng bắn đạn bi bắn về phía nhóm Hưng, khiến 1 người bị trúng đạn. Do nhóm Hưng đông hơn, nên nhóm Hồ “nghênh chiến” không lại phải bỏ chạy vào hẻm thì bị nhóm Hưng tiếp tục đuổi theo. Ở trong hẻm, Hồ tiếp tục dùng súng bắn những người đuổi theo mình nhưng không trúng ai. Trong lúc bị rượt đuổi, Hồ bị vấp ngã xuống đường và bị nhóm của Hưng dùng hung khí liên tiếp tấn công vào người. Sau đó, nhóm Hưng ra về. Lúc này, đồng bọn của Hồ đến và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do thương tích nặng, Hồ đã tử vong. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định Hồ tử vong do vết thương thấu bụng, thấu gan, xuất huyết nội cơ thể.

Quá trình điều tra vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” do nhóm của Nguyễn Văn Hưng và Trần Văn Hồ gây ra, có 35 bị cáo liên quan tới vụ án phải hầu tòa. Tại phiên xét xử, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời nói sau cùng, 35 bị cáo đều thể hiện thái độ ăn năn hối cải và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Sau 4 ngày xét xử, từ 25-28/2, TAND tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Hưng (SN 1991, ngụ huyện Long Điền) 15 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng cộng hình phạt 16 năm tù; Biều Văn Cường (SN 2000) 15 năm tù, Lê Anh Nam (SN 1996) 12 năm tù, Lê Quang Hợp (SN 1996) 9 năm tù, Nguyễn Lành (SN 1989) 9 năm tù, Nguyễn Hữu Nhiên (SN 1992, cùng ngụ huyện Long Điền) 9 năm tù cùng về tội “Giết người”; 14 bị cáo bị tuyên phạt mức án từ 9 tháng đến 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; 8 bị cáo bị tuyên phạt mức án từ 9 tháng đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Đánh bạc”; 7 bị cáo còn lại bị xử phạt hành chính từ 20-40 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của 6 bị cáo: Hưng, Cường, Nam, Hợp, Nhiên, Lành thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”. Chỉ vì giải quyết mâu thuẫn chuyện cờ bạc nên tập trung đông người, sử dụng nhiều loại hung khí đánh nhau và cùng xông vào đánh chết Trần Văn Hồ. Như vậy, hành vi giết người của các bị cáo thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng súng tự chế, giáo, mã tấu tham gia đánh nhau, gây náo loạn, mất an ninh trật tự khu dân cư, gây hậu quả nghiêm trọng là chết người. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt 6 bị cáo này mức án như trên để răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. Các bị cáo còn lại cũng phải chịu mức án tù, bị phạt tiền về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “đánh bạc” tương ứng với mức độ phạm tội của mình.

Bài, ảnh: AN NHIÊN