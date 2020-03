AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 11/3/2020

Trộm cắp tài sản

Ngày 11/3, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng: Võ Văn Chiến (39 tuổi, quê Đức Phổ, Quảng Ngãi) và Đoàn Thị Cẩm Vân (29 tuổi, trú tại quận 12, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, 2 đối tượng này đã đột nhập vào Đền thờ liệt sĩ Võ Thị Sáu tại TT.Đất Đỏ trộm 1 lư hương bằng đồng trị giá khoảng 7 triệu đồng nhưng bị người trông coi đền thờ bắt quả tang. (Ngô Huy)

Lừa mua điện thoại rồi bỏ trốn

Ngày 11/3, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của bị hại, anh Lê Thanh Hải (27 tuổi, trú tại TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) có rao bán 1 ĐTDĐ hiệu Iphone và 1 máy tính bảng Ipad trên mạng. Sau đó, có 2 đối tượng hỏi mua, khi đến địa điểm giao dịch tại khu vực xã Kim Long, huyện Châu Đức, anh Hải đưa điện thoại và máy tính bảng cho 2 đối tượng kiểm tra, nhưng chúng giả vờ đi lấy tiền rồi lên xe tẩu thoát. (Huy Na)

Đánh bạc ăn tiền

Ngày 11/3, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, lực lượng Công an huyện Côn Đảo bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Lê Thị Mỹ Tuyền (48 tuổi, trú tại khu dân cư số 5), Nguyễn Ánh Trang (33 tuổi, trú tại khu dân cư số 7), Nguyễn Thị Hồng Hoa (56 tuổi, trú tại khu dân cư 8, huyện Côn Đảo) và Nguyễn Thị Hồng (38 tuổi, quê Phụng Hiệp, Hậu Giang) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài tại nhà đối tượng Lê Thị Mỹ Tuyền. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ trên chiếu bạc 4 bộ bài và 2,2 triệu đồng. (Huy Ngô)