An ninh - Trật tự, ngày 26/2

Trộm tài sản của chủ nhà

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Bình (ảnh, 26 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, ngày 25/2, bà Nguyễn Hoàng Ánh Trinh (trú tại phường 5, TP.Vũng Tàu) kiểm tra tài sản trong nhà thì phát hiện nhiều nữ trang, tiền mặt đã bị kẻ gian chiếm đoạt, nên trình báo cơ quan Công an. Từ thông tin do bà Trinh cung cấp, Công an phường 5, TP.Vũng Tàu đã tiến hành truy xét các đối tượng nghi vấn.

Sáng 26/2, Công an phường 5 đã mời đối tượng Bình đến làm việc. Qua đấu tranh, Bình khai nhận, do không có chỗ ở, nên trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vài ngày, Bình đến xin ở nhờ tại gia đình bà Trinh. Sau đó, gia đình bà Trinh về quê ăn Tết, giao nhà cho Bình và một người khác ở và trông coi. Ngày 22/1 (28 tháng Chạp 2019), Bình đã lục soát trong nhà, phát hiện và chiếm đoạt nhiều nữ trang bằng vàng cùng 6 triệu đồng tiền mặt của chủ nhà. Ngày hôm sau, Bình mang các nữ trang này đi bán, cầm cố để lấy tiền chơi game bắn cá và tiêu xài cá nhân. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu hồi nhiều tài sản trả lại cho bị hại. (Nguyễn Ngân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thiên Vương (33 tuổi, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại khu vực phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Vương đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói ma túy đá, 5 viên ma túy dạng thuốc lắc, 2 ĐTDĐ, 1 xe mô tô và 7 triệu đồng tiền mặt.

Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt quả tang Trần Lê Trường Phi (29 tuổi, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) có hành vi tàng trữ 1 gói ma túy (heroin) tại khu vực phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu. Công an TP.Vũng Tàu tiến hành tạm giữ đối tượng Phi để điều tra, xử lý theo quy định. (Huy Na)

Tìm chủ sở hữu

Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 2 xe máy có đặc điểm: (1) Hiệu Suzuki màu xanh biển số 72F6-8187, số máy 124142655, số khung 120UZYA42655. (2) Hiệu Suzuki màu đen biển số 59S1-20212, số khung 13BWJ-605659, số máy F125-ID605385. Ai là chủ sở hữu 2 xe máy trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 1, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu. SĐT: 0886222272 gặp ĐTV Lê Tiến Diện) để giải quyết.