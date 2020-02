Cuộc hỗn chiến của 70 "hổ báo" tuổi choai choai

* Có biểu hiện lập nhóm và khá manh động

Sau một thời gian ngắn tập trung lực lượng tiến hành xác minh, điều tra, ngày 21/2, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Điều đáng nói, các đối tượng bị bắt giam trong vụ án này đều có tuổi đời 16, 17 tuổi. Chúng tụ tập thành băng nhóm, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Công an TP.Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt Phan Văn Khánh (thứ tư, từ trái qua) đối tượng cầm đầu vụ án gây rối trật tự công cộng.

XỬ LÝ KỊP THỜI VỤ HỖN CHIẾN

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Vũng Tàu, vào ngày 17/2, xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ giữa Phan Văn Khánh (17 tuổi, HKTT tại phường 10, TP.Vũng Tàu) và Lê Phạm Tuyển (17 tuổi, HKTT tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu), nên cả hai đã hẹn gặp nhau tại vòng xoay gần siêu thị Mega, đường 2/9, phường 11, TP.Vũng Tàu để “giải quyết”.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 18/2, Phan Văn Khánh rủ Lê Thanh Phát, Lê Xuân Tiến, Dương Nhật Kiên (đều 17 tuổi), Nguyễn Quốc An (21 tuổi, cùng HKTT phường 10) và Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, HKTT phường 11) cùng 2 đối tượng là Trường và Thanh (chưa rõ lai lịch) đến quán cà phê “Hoa gió” trên địa bàn phường 10 để bàn bạc, phân công chuẩn bị hung khí đi đánh nhau, gồm: 8 con dao phóng tự chế (dao bầu hàn nối vào ống tuýp sắt) có độ sát thương cao và các chai bom xăng. Để tăng thêm lực lượng, các đối tượng Khánh, Phát và Tiến rủ thêm nhiều bạn bè cùng tụ tập sẵn sàng “quyết chiến” với đối phương.

Sau khi tập trung số lượng lên đến gần 30 đối tượng (tuổi từ 16 – 20), đến 22 giờ ngày 18/2, nhóm của Khánh đi trên xe máy đến khu vực siêu thị Mega để tìm đối phương nhưng không gặp, nên chạy dọc theo tuyến đường 2/9 để tiếp tục tìm kiếm. Khoảng 20 phút sau, khi đi đến đoạn giao với đường Đô Lương thì nhóm của Khánh bất ngờ bị nhóm của Lê Phạm Tuyển với số lượng khoảng 40 đối tượng “phục kích”, dùng hung khí và gạch, đá tấn công. Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Quốc An bị nhóm của Tuyển phóng dao trúng lưng, gây thương tích nên nhóm của Khánh bỏ chạy ngược về hướng siêu thị Mega.

Chạy một đoạn không thấy nhóm của Tuyển đuổi theo, nên Khánh tập trung cả bọn trước khu dân cư Khang Linh (phường 10) để hội ý và thống nhất quay trở lại tìm nhóm của Tuyển để “rửa hận”. Đang tiếp tục đi tìm đối phương thì nhóm của Khánh gặp lực lượng Công an cơ sở đi tuần tra, sợ bị phát hiện nên cả bọn quyết định tạm ngưng cuộc truy lùng và ai nấy trở về nhà mình.

Tang vật vụ án gây rối trật tự công cộng là các dao phóng có độ sát thương cao của nhóm Phan Văn Khánh bị cơ quan Công an thu giữ.

Từ công tác quản lý, nắm chắc địa bàn của trinh sát và nguồn tin cơ sở về vụ gây rối trật tự công cộng nêu trên, Ban Chỉ huy Công an TP.Vũng Tàu chỉ đạo lực lượng nhanh chóng xử lý vụ việc. Qua xác minh, điều tra bước đầu, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng thuộc nhóm của Phan Văn Khánh (riêng Nguyễn Quốc An bị đa chấn thương đang điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi, sẽ bị xử lý sau). Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu cũng đã ra thông báo truy tìm đối với Lê Phạm Tuyển. Sau khi bắt được Tuyển, sẽ có cơ sở để làm rõ, xử lý số đối tượng trong nhóm của Tuyển đã tham gia cuộc hỗn chiến với nhóm của Khánh.

QUAN TÂM QUẢN LÝ THANH THIẾU NIÊN

Theo cơ quan Công an, trên địa bàn TP.Vũng Tàu gần đây đã xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh niên tuổi đời từ khoảng 16-20 có biểu hiện thường xuyên tụ tập, liên kết sẵn sàng kéo nhau đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng các loại hung khí nguy hiểm, thậm chí có thể sát thương nhiều người trong cùng một lúc. Điều đáng nói, có những mâu thuẫn phát sinh từ những chuyện rất đơn giản trong cuộc sống như chỉ cần một câu nói không vừa ý, một thái độ không vừa lòng, hay một mối quan hệ nam nữ không rõ ràng... cũng dễ dẫn đến hành vi phạm tội.

Thực trạng này rất đáng báo động về nhận thức pháp luật của thanh thiếu niên, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Chỉ riêng trong vụ án trên, nếu không có yếu tố gặp lực lượng Công an địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn khiến cho các đối tượng không quyết tâm truy đuổi đối phương đến cùng. Nếu không thì chắc chắn hậu quả sẽ khôn lường.

Trung tá Nguyễn Văn Thao, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, lực lượng Công an thành phố sẽ tăng cường công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, chủ động phát hiện và kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. “Ngoài ra, các bậc phụ huynh, các tổ chức đoàn thể, nhà trường quan tâm hơn tới công tác quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, học sinh và chủ động nắm bắt, phát hiện tình hình để thông tin nhanh đến cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn, trấn áp, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương”, Trung tá Nguyễn Văn Thao khuyến cáo.

Bài, ảnh: AN BÌNH