AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 24/2/2020

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 24/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Cao Thuận Phong (SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Thành Trung (SN 1992, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, PC04 phối hợp với Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Phong đang tàng trữ 3 gói ma túy đá tại KP2, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa. Qua điều tra mở rộng và lời khai của Phong, lực lượng PC04 khám xét nơi ở của Trung tại phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 24/2, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý đối tượng Trần Công An (40 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, An và đối tượng Vũ Huy Cường (33 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã trộm 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS: 49K1-42124 của anh Đỗ Đức Trung (27 tuổi, trú tại phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) rồi tẩu thoát. Sau khi nhận được trình báo của bị hại, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng An, riêng đối tượng Cường đã bỏ trốn.

•Cùng ngày, Công an huyện Long Điền điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà bà Vũ Thị Lan (60 tuổi, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền). Trước đó, kẻ gian đã bẻ khóa cửa hông đột nhập vào nhà bà Lan lấy trộm 1 xe máy hiệu Honda Vision màu xanh BKS: 72K1-33434. (Ngô Huy)

Mô tô va chạm ô tô, 1 người tử vong

Ngày 24/2, Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 55 đoạn qua địa bàn xã An Nhứt, huyện Long Điền. Thông tin ban đầu cho biết, xe mô tô BKS: 72K1-48518 do anh Lê T. B. (22 tuổi, trú tại xã An Nhứt, huyện Long Điền) điều khiển lưu thông hướng TT.Long Điền đi TT.Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ), khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS: 51B-14001 do anh Lê Công Minh (37 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến anh B. tử vong. (Kim Anh)

Ô tô mất lái tông sập trụ điện chiếu sáng

Khoảng 6 giờ sáng ngày 24/2, trên đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) xảy ra vụ tai nạn giao thông do ô tô mất lái leo lên vỉa hè.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe ô tô biển số 72A-315.xx do tài xế Hồ N. (ngụ TT. Ngãi Giao) điều khiển lưu thông hướng QL56 vào Trung tâm VHTT-TT huyện Châu Đức. Khi đi đến đoạn đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Ngãi Giao (gần Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức) thì bị mất lái leo lên vỉa hè và tông vào trụ điện chiếu sáng, hất tung thùng rác, sau đó lộn nhào. Người dân phải hỗ trợ lật lại xe để giải cứu tài xế bị mắc kẹt. (Thái Bình)