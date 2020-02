Thấy gì từ vụ dì dùng xăng đốt cháu?

Đến nhà chị ruột đòi hơn 3 triệu đồng của anh rể mượn nợ trước đó bất thành, Nguyễn Như Phượng đã dùng xăng tưới vào cháu trai 5 tuổi và gây nên vụ việc khủng khiếp. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trong một gia đình thiếu nền tảng hạnh phúc, mâu thuẫn, xung đột rất dễ dẫn tới hành vi mất kiểm soát.

Sáng 25/2, chúng tôi tìm đến căn nhà số 187, Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP.Vũng Tàu - nơi xảy ra vụ việc đau lòng người dì (Nguyễn Như Phượng, SN 1993) đốt cháu ruột 5 tuổi (Hồ Tuấn V.) vào chiều ngày 23/2. Căn nhà nhỏ nằm sau khu buôn bán tấp nập, nay đóng kín cửa. Nhắc đến vụ việc này, hàng xóm ai cũng xót xa.

Anh Nguyễn Vũ Phong (cậu ruột của cháu Hồ Tuấn V.) cho biết: Nhà anh có 5 anh em. Cháu V. là con của em gái Nguyễn Thị Kiều Đông (SN 1985). Còn Nguyễn Như Phượng là em út trong nhà. Cha mẹ sống ly thân hơn 15 năm nay, nên các anh, em cùng mẹ từ quê Hậu Giang chuyển lên TP.Vũng Tàu mưu sinh.

Cháu Hồ Tuấn V. với vết bỏng nặng hơn 50% cơ thể đang được chữa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.Hồ Chí Minh.

Gia đình chị Đông thuê trọ tại nhà số 187 Lưu Chí Hiếu (phường 10, TP.Vũng Tàu) được 6 năm nay. Chị Đông làm phụ hồ, còn chồng là anh Hồ Minh Tuấn làm thợ sơn nước. Trước đó, anh Tuấn có mượn của Phượng số tiền 3 triệu đồng với lãi 30 ngàn đồng/ngày. Tính đến ngày Phượng gọi điện đòi, tổng cộng số tiền nợ là 3,9 triệu đồng, nhưng Tuấn chưa có tiền trả. Khoảng 16 giờ ngày 23/2, Phượng gọi điện nhắc Tuấn trả nợ. Lúc này, anh Tuấn nói mới có 1,5 triệu đồng nên hẹn Phượng 2 ngày nữa sẽ trả đủ.

Do bực tức anh rể thất hứa, Phượng đã cầm dao và chai xăng đến nhà với mục đích ép trả nợ. Thấy anh Tuấn không có nhà, Phượng đã đổ xăng lên người cháu V. rồi bật lửa dọa đốt để ép chị Đông trả nợ thay chồng. Thấy vậy, chị Đông chạy tới giằng co và kéo cháu V. lại. Trong quá trình giằng co, bật lửa rơi vào người cháu V. gặp xăng bốc cháy. Nghe tiếng kêu la thất thanh, người dân gần đó chạy tới thấy cháu V. và chị Đông bị cháy liền dùng nước dập lửa rồi đưa đi cấp cứu. Cháu V. bị bỏng nặng và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh) để chữa trị. Còn chị Đông hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi.

Nghi phạm Nguyễn Như Phượng bị bảo vệ dân phố bắt giữ ngay sau khi gây án và giao cơ quan Công an xử lý.

Sau khi gây án, Phượng đã bị bảo vệ dân phố bắt giữ giao cơ quan Công an xử lý. “Phượng và Đông vốn rất thương yêu nhau. Phượng phụ quán nhậu và đang nuôi con nhỏ nên cuộc sống khó khăn. Tiền Phượng cho Tuấn mượn là vay của người khác. Khi bị người cho vay bắt phải trả nợ gắt quá, nên nó mới nóng giận mất khôn gây ra cơ sự này!”, anh Phong xót xa nói.

“Trong vụ việc này, cháu V. thơ ngây trở thành nạn nhân của sự mâu thuẫn xảy ra giữa người lớn trong cùng gia đình. Đây là hồi chuông đáng báo động về mối quan hệ thân thuộc không được xử lý bình tĩnh, khôn khéo, khơi gợi sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau”, Tiến sĩ Lê Thị Lan Phương, chuyên gia tâm lý, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn tâm lý Châu Á - ASIA MCC (TP.Vũng Tàu) chia sẻ về sự việc.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 10, TP.Vũng Tàu cho biết, gia đình chị Đông có cuộc sống kinh tế khó khăn. Sau vụ việc đau lòng nói trên, ngày 24/2, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã đến Bệnh viện Lê Lợi thăm hỏi, động viên và trao 3 triệu đồng cho gia đình chị Đông. Sáng ngày 25/2, đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để thăm hỏi cháu V. “Đảng ủy, UBND phường đã tổ chức họp khẩn với Công an phường, các đoàn thể địa phương rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, để kịp thời xử lý các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư; tư vấn, hướng dẫn người dân giải quyết các mâu thuẫn êm đẹp, phù hợp đạo lý và không vi phạm pháp luật”, ông Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

