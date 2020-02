An ninh - Trật tự, ngày 20/2

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Tinh (SN 1984, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại hẻm 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Tinh đang tàng trữ 2 gói heroin. (Trí Nhân)

Cướp giật tài sản

Ngày 20/2, Công an huyện Châu Đức tiến hành điều tra, xử lý Huỳnh Văn Thắng (SN 1996, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi cướp giật tài sản. Theo trình bày của bị hại, chị Hà Thị Bé Trang (SN 1991, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển xe mô tô lưu thông trên Quốc lộ 56 hướng từ TP.Long Khánh (Đồng Nai) về TP.Bà Rịa thì Thắng điều khiển xe mô tô lưu thông cùng chiều phía sau vượt lên giật 1 túi xách của chị Trang, bên trong có 1 ĐTDĐ và 12 triệu đồng tiền mặt. (Nguyễn Văn)

Mô tô tông dải phân cách, 1 người tử vong

Ngày 20/2, Công an TP.Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 59T1-06563 do anh Phạm Q.T. (SN 1983, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường 30/4 hướng từ ngã 4 Ẹo Ông Từ về ngã 4 Giếng Nước. Khi đến đoạn đường trước số 231 đường 30/4 thì tông vào dải phân cách cứng giữa đường. Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến anh T. tử vong. (Phước An)

Trộm đột nhập nhà trọ

Ngày 20/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đỗ Hữu Hóa (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh được biết, Hóa đã đột nhập vào một nhà trọ trong hẻm 786 Bình Giã, TP.Vũng Tàu trộm 2 ĐTDĐ của anh Trương Như Hiếu (SN 1985, trú tại huyện Xuyên Mộc) và chị Huỳnh Mai Loan (SN 1985, trú tại huyện Long Điền) rồi tẩu thoát. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 20/2, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại thôn 10, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Trước đó, tại khu vực này, lực lượng PC02 phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 18 triệu đồng. (Nguyễn Anh)

Bị bắt sau 17 năm trốn truy nã

Ngày 20/2, Công an TX.Phú Mỹ đã bàn giao đối tượng Quách Thị Thu (SN 1965, quê Đắk Nông) cho Công an tỉnh Đắk Nông xử lý theo thẩm quyền. Theo hồ sơ, năm 2003, Thu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông rồi bỏ trốn. Ngày 16/6/2003, Công an huyện Đắk R’Lấp đã phải ra quyết định truy nã. Thu bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ bắt khi đang làm ăn, sinh sống tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. (Sơn Khê)