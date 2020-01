Khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Sơn (47 tuổi, trú tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Sơn bị lực lượng chức năng dẫn giải đến thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, ngày 2/1, Công an TP.Vũng Tàu tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Việt (trú tại đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha. Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp với Công an các phường Rạch Dừa và phường Thắng Nhất tiến hành xác minh truy tìm thủ phạm. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên địa bàn, Công an TP.Vũng Tàu phát hiện một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được người này chính là Nguyễn Đình Sơn.

Nguyễn Đình Sơn diễn lại hành vi cắt khóa cửa nhà bà Nguyễn Thị Việt.

Tối 2/1, Sơn bị các trinh sát hình sự bắt giữ tại một tiệm games ở phường 11. Làm việc với Cơ quan Công an, Sơn khai nhận, sáng ngày 2/1, Sơn phát hiện nhà bà Việt cổng không khóa, cửa nhà khóa bên ngoài, biết chủ nhà đi vắng, y mở cửa cổng vào bên trong rồi dùng kìm phá khóa cửa nhà, sau khi lục soát nhưng không phát hiện tài sản gì có giá trị, Sơn dắt xe máy ra ngoài tẩu thoát. Ngay sau đó, Sơn đưa xe đến địa bàn phường 11 thế chấp lấy 2,5 triệu đồng để chơi game bắn cá. Được biết, Nguyễn Đình Sơn từng có một tiền án tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù năm 2017. Hiện Cơ quan Công an đã thu hồi được chiếc xe máy để trả lại cho bị hại.

NGUYỄN NGÂN