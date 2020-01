AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 2/1/2020

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 1 người bị đâm tử vong

Ngày 2/1, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Lê Thái Hải (16 tuổi) và Trần Văn Đại (22 tuổi, cùng trú huyện Long Điền) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Hải nhậu cùng anh Mai Văn Hồ (32 tuổi, trú tại huyện Long Điền) tại KP.Hải Vân, TT.Long Hải, huyện Long Điền thì xảy ra mâu thuẫn. Cả hai cùng hẹn đánh nhau. Hải cầm một cây dao, còn anh Hồ cầm một cây mã tấu.

Trước đó, Hải gọi cho Đại là bạn của mình nói về việc mâu thuẫn với anh Hồ và nhờ Đại mang một cây mã tấu đến. Khi gặp nhau, cả 3 cùng lao vào đâm chém. Đại cầm mã tấu chém anh Hồ, còn anh Hồ cầm mã tấu đuổi chém Hải thì bị té ngã. Ngay tức thì, Hải liền quay lại dùng dao đâm anh Hồ một cái và lấy mã tấu của anh Hồ chém vào người nạn nhân. Anh Hồ bị đâm và chém nên gục tại chỗ và chết ngay sau đó.

Ngay sau khi gây án, lần lượt Hải và Đại đến Phòng PC02 đầu thú. (Trí Nhân)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 2/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1998, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Trang đang bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp trong nhà của Trang và 1 gói trên người con nghiện.

 Cùng ngày, Công an TP. Vũng Tàu tiến hành điều tra đối với Nguyễn Hiệp (trú tại phường 3, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 30/12, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 3 đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hiệp đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 10 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy tổng hợp dạng khay. Làm việc với cơ quan Công an, Hiệp khai nhận, số ma túy trên được y mua của một người không quen biết với số tiền 4,5 triệu đồng và định bán cho một người tên Beo (hiện chưa rõ lai lịch). Tuy nhiên, khi Hiệp chưa kịp “giao dịch” thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. (Sơn Khê, Nguyễn Ngân)

Cướp giật tài sản

Ngày 2/1, Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, chị Nguyễn Thị Thùy Trinh (SN 1980, trú tại TP.Vũng Tàu) đang đứng trước đoạn đường Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu thì bị 2 thanh niên lạ mặt đi trên xe máy áp sát giật dây chuyền vàng của chị Trinh đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát. (Anh Văn)

Trộm xe máy

Ngày 2/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Phạm Tấn Tài (SN 1986, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Tài đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1985) ở thôn Tân Châu, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ trộm xe máy biển số 72L1-5882 thì bị bắt quả tang. (Nguyễn Anh)