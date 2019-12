AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 30/12/2019

Án mạng trên tàu cá

Ngày 30/12, Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ Trần Vũ Linh (SN 1999, trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu) và Võ Hoài Hậu (SN 2000, trú tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 27/12, tàu cá BV-90279-TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Vũng Tàu, giữa các thuyền viên là anh Huỳnh Thanh Tâm (SN 1986, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Trần Vũ Linh, Võ Hoài Hậu xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Tâm bị Linh đánh ngã xuống sàn làm chấn thương vùng đầu, sau đó bị Hậu đâm 2 nhát dao vào đùi trái. Khoảng 30 phút sau, các thuyền viên phát hiện Tâm đã tử vong. (Ngọc Mai)

Trộm cắp tài sản

Ngày 30/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản do Công an phường Phú Mỹ bàn giao. Theo hồ sơ, vào khoảng 19 giờ 50 ngày 29/12, tại siêu thị CoopMart Phú Mỹ, chị Trần Thị Huyền My (trú tại phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) là nhân viên bán hàng của siêu thị phát hiện bị mất trộm 1 ĐTDĐ hiệu Oppo F9 nên đã trình báo cơ quan công an. Qua công tác điều tra, xác minh, Công an phường Phú Mỹ xác định Trần Thị Kim Ngân (SN 1988, trú tại phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) đã lấy chiếc ĐTDĐ nói trên và đem đi cầm với giá 2 triệu đồng. (Đỗ Lê)

Thuê biệt thự để sử dụng ma túy tập thể

Ngày 30/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại một căn biệt thự trên đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 29/12, lực lượng Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 5, kiểm tra một căn biệt thự tại đường Trần Phú đã phát hiện 8 đối tượng (4 nam, 4 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, từ TP.Hồ Chí Minh xuống TP.Vũng Tàu thuê biệt thự nghỉ cuối tuần và sử dụng ma túy. (Sơn Khê)