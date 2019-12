Tuyên truyền an toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh

Sáng 30/12, Công an TP.Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền ATGT cho HS Trường TH Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP.Vũng Tàu. Tại buổi tuyên truyền, các em HS được báo cáo viên Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Vũng Tàu phổ biến các nội dung về Luật Giao thông đường bộ; kỹ năng lưu thông an toàn trên đường... Dịp này, Đội CSGT - Trật tự phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Vũng Tàu tặng 500 mũ bảo hiểm cho các em HS.

Đại diện Công an TP.Vũng Tàu tặng mũ bảo hiểm cho HS Trường TH Võ Nguyên Giáp.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN