Xe tải gây tai nạn trên QL56

Ngày 21/12, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 2 người bị thương.

Chiếc xe tải tông trực diện xe máy và lật ngang mặt đường.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/12, xe tải BKS 72-02941 do tài xế Danh Minh Tiến (SN 1992, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển chở đá lưu thông trên QL56 hướng Ngãi Giao – Bà Rịa. Khi đến ngã 3 Cô Đơn (thuộc địa bà xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72G1-52249 do bà Trương Thị Ánh Tuyết (SN 1969, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đang qua đường, xe tải tiếp tục vào xe mô tô BKS 72G1-20401 do anh Nguyễn Trương Thành (SN 1999, con trai của bà Tuyết) đang đứng bên đường đối diện. Hậu quả, bà Tuyết bị chấn thương đầu, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Thành bị thương nhẹ.

Tin,ảnh: TRÍ NHÂN