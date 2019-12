Bắt đối tượng tàng trữ trái phép 6 gói ma túy

Ngày 21/12, Công an huyện Đất Đỏ đã ra quyết tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thương (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật gồm 6 gói ma túy của Nguyễn Thị Thương bị cơ quan Công an thu giữ.

Trước đó, tại KP.Lộc An, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Đội CSĐT Tội phạm Hình sự và Ma túy - Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an TT.Phước Hải tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Thương đang tàng trữ 6 gói ma túy đá. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận số ma túy trên Thương mua của một thanh niên chưa rõ lai lịch để sử dụng.

Tin,ảnh: NGUYỄN ANH