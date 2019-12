Nghẹn lòng tiếng khóc trẻ thơ có người mẹ phạm tội mua bán người!

Cô bé N.T.T.T. (SN 2013) đứng khép nép ở cửa phòng xử án TAND tỉnh, khuôn mặt tỏ vẻ sợ sệt, ánh mắt ngóng nhìn về phía mẹ của mình đang đứng tại vị trí bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án “Mua bán người”. Nhìn cảnh ấy khiến mọi người không khỏi chạnh lòng!

Bé N.T.T.T. đứng khép nép bên cửa phòng xử án nhìn mẹ mình là bị cáo Lê Kiều Ơn tại phiên tòa xét xử tội “Mua bán người” chiều 29/11 của TAND tỉnh.

Trong phiên tòa hình sự xét xử vụ án “Mua bán người” ngày 29/11 vừa qua của TAND tỉnh, mẹ của cô bé 6 tuổi N.T.T.T là bị cáo Lê Kiều Ơn (SN 1996, ngụ xã Hòa Long, TP.Bà) - người vừa là nạn nhân vì từng bị lừa bán cho đàn ông Trung Quốc để phải bất đắc dĩ làm “dâu xứ lạ”, nhưng sau đó bị lôi kéo vào đường dây mua bán người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23/6/2018, Ơn xuất cảnh sang Trung Quốc để làm thuê. Tại đây, Ơn quen với 2 đối tượng nam người Trung Quốc, 1 người tên Ly và người bị tật ở chân (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Đầu tháng 7/2018, hai đối tượng này giữ toàn bộ giấy chứng minh nhân dân, sổ thông hành của Ơn và bán cô làm vợ người đàn ông tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Khoảng 1 tuần sau, Ơn muốn về Việt Nam thăm con. Đối tượng tên Ly và người Trung Quốc bị tật ở chân đặt vấn đề sẽ bảo lãnh với gia đình “chồng” để cho Ơn về Việt Nam, nhưng phải đồng ý theo sự thỏa thuận là tuyển mộ phụ nữ Việt Nam có độ tuổi từ 18-28 đưa sang Trung Quốc giao cho 2 đối tượng này.

Ơn đồng ý với thỏa thuận trên và lên đường trở về Việt Nam. Qua sử dụng mạng xã hội Zalo, Ơn quen biết chị C.C.G. (ngụ TP.Vũng Tàu). Lợi dụng tình cảm “đồng tính” giữa 2 người, Ơn nói ngon ngọt bảo chị G. đi sang Trung Quốc làm việc với mình, lương cao. Theo hướng dẫn của Ơn, ngày 2/8/2018, chị G. đi từ TP.Vũng Tàu đến cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để gặp đối tượng người Trung Quốc bị dị tật ở chân. Sau đó, đối tượng này đưa chị G. vượt biên trái phép sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Trong giờ nghị án tại phiên tòa chiều 29/11 của TAND tỉnh, bị cáo Lê Kiều Ơn và cháu T. bật khóc nức nở khi 2 mẹ con ôm lấy nhau.

Sang tới Trung Quốc, chị G. bị bán cho một gia đình ở nước này với số tiền 50 ngàn nhân dân tệ (tương đương 167 triệu đồng). Ơn được phía “đối tác” trả công 2.000 nhân dân tệ (tương đương 6,6 triệu đồng). Biết mình bị Ơn lừa gạt để bán cho người Trung Quốc, chị G. sử dụng mạng Zalo gọi cho mẹ để trình báo Công an tỉnh BR-VT giải cứu. Ngày 2/10/2018, chị G. bỏ trốn khỏi nhà của gia đình người Trung Quốc, đến trình báo vụ việc với cơ quan chức năng tại Trung Quốc. Sau đó, chị G. được đưa về Việt Nam, chị G. đã tố cáo Ơn với Công an tỉnh BR-VT. Theo đó, Ơn bị bắt giữ, khởi tố về tội mua bán người. Quá trình điều tra, Ơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trong giờ nghị án của phiên tòa ngày 29/11 vừa qua, Ơn được HĐXX cho phép gặp con gái. Ôm đứa con bé bỏng vào lòng, người mẹ trẻ bồng bột này cùng con gái khóc không ngừng nghỉ. Bà N.T.C. (SN 1966, mẹ của Ơn) cho biết: Từ nhỏ, Ơn đã có biểu hiện khác lạ về giới tính. Nên năm Ơn 18 tuổi, bà C. đã giới thiệu để Ơn lấy chồng và sinh con gái năm 2013. Bà mong con gái sẽ yên phận để lo cho con gái và gia đình. Thế nhưng, do cuộc sống không hòa hợp, nên vợ chồng Ơn đã ly hôn. Ơn đưa con gái N.T.T.T. cho mẹ mình nuôi để đi kiếm việc làm. Lúc đầu, Ơn đi làm phụ hồ nhưng thu nhập không nhiều, nên sau đó đã đi sang Trung Quốc để làm thuê. Bà C. không ngờ rằng, con gái mình lại phạm tội mua bán người và vướng phải vòng lao lý.

Khi được nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, Ơn bày tỏ bản thân không hiểu biết pháp luật, hoàn cảnh khó khăn, lại rơi vào tình huống không mong muốn nên đã có lựa chọn sai lầm. “Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo sớm trở về phụng dưỡng mẹ già và nuôi con nhỏ, làm lại cuộc đời”.

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Ơn phạm tội mua bán người, đây là hành vi gây tổn hại nhiều mặt cho người bị hại, nên cần xử đúng pháp luật với hình phạt áp dụng nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Vì vậy, bị cáo Lê Kiều Ơn bị HĐXX tuyên án 8 năm tù về tội “Mua bán người”. Bản án nghiêm khắc này là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang thực hiện hành vi tương tự như Ơn.

Phiên tòa kết thúc, Lê Kiều Ơn bị áp giải ra xe về trại giam. Một lần nữa, mọi người có mặt lúc đó thấy cảm thương, ngẹn lòng khi nhìn bé T. kêu khóc gọi với theo người mẹ đang xa dần cùng với chiếc xe trại giam. Mong rằng, Ơn cố gắng chấp hành án thật tốt để có thể được cơ quan chức năng xem xét giảm án, tha tù trước hạn, sớm trở về sum họp với mẹ và con gái.

Bài, ảnh: QUANG LÊ