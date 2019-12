An ninh - Trật tự, ngày 29/12

TNGT, 3 người thương vong

Ngày 29/12, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 3 người thương vong. Theo điều tra ban đầu, xe ô tô biển số 60C-15704 do Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1989, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên đường Mỹ Xuân-Hòa Bình hướng Ngãi Giao đi Mỹ Xuân. Khi đến Km23+100 thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72F1-62033 do chị Ng.T.T.O (SN 2003, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển phía sau chở theo 2 người (chưa rõ lai lịch) lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, chị O. tử vong, còn 2 người ngồi sau bị thương. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 29/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trương Quang Phúc (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại đường Phạm Thế Hiển, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Phúc đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp. (Lê Nguyễn)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 29/12, Công an TX.Phú Mỹ khởi tố bị can và lệnh bắt đối với Trần Thanh Tuấn (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua xác minh được biết, do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke tại quán Lan Anh 2, KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ giữa nhóm Đỗ Văn Minh (SN 1991), Nguyễn Tấn Đức (SN 1995) và Nguyễn Đức Nhớ (SN 1987, cùng trú tại TX.Phú Mỹ) nên xảy ra đánh nhau với nhóm của Trần Thanh Tuấn và một số đối tượng chưa rõ nhân thân. Hậu quả, Minh, Đức và Nhớ bị nhóm của Tuấn đánh trọng thương. (Nguyễn Anh)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Lệ Thúy (SN 1969, trú tại huyện Châu Đức) mua của anh Đào Xuân Thành (SN 1990, trú tại huyện Châu Đức) toàn bộ củ mì trồng trên diện tích 8.500m2 tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức với giá 28 triệu đồng. Sau đó, bà Thúy đến khu vực trên để thu hoạch mì thì phát hiện toàn bộ củ mì đã được thu hoạch trước đó. Nhiều lần bà Thúy đã liên lạc với anh Thành nhưng không được. (Phước An)

Đánh bạc

Ngày 29/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại một quán cà phê trên địa bàn tổ 7, ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Võ Văn Thế (SN 1969), Phan Thái Khải Hoàn (SN 1978) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, trú tại TP.Bà Rịa) đang đánh bạc dưới hình thức chơi cờ cá ngựa ăn tiền. Tang vật thu giữ 755 ngàn đồng. Được biết, Thế là đối tượng bị TAND TP.Bà Rịa tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc và đang trong thời gian thử thách. (Trí Nhân)

Trộm bia

Ngày 29/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng của anh Lê Mạnh Sỹ (SN 1978), ở đường Ngô Quyền, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu trộm gần 300 thùng bia các loại. (Nguyễn Văn)