An ninh - Trật tự, ngày 23/12

Tàng trữ, sử dụng ma túy tập thể

Ngày 23/12, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã tạm giữ đối tượng Đỗ Xuân Dũng (27 tuổi, trú tại quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) và 9 người có liên quan để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng ngày 22/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 10, tiến hành kiểm tra một căn biệt thự trên địa bàn phường 10 và phát hiện có 10 đối tượng (7 nam, 3 nữ) đang lưu trú tại biệt thự này có dấu hiệu sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 viên ma túy tổng hợp dạng lắc; tiến hành lập biên bản và đưa những người có liên quan về cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, đối tượng Đỗ Xuân Dũng khai nhận số ma túy trên là do y đem tới TP.Vũng Tàu thuê biệt thự để sử dụng. Qua test nhanh, 10 đối tượng này đều dương tính với chất ma túy. Hiện Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. (Huy Na)

Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Trí (35 tuổi) và Nguyễn Thành Luân (21 tuổi, cùng trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng này đang tàng trữ trái phép 36 viên ma túy tổng hợp và 12 gói ma túy tổng hợp tại một phòng trọ thuộc khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ. (Ngô Huy)

Cố ý gây thương tích

Ngày 23/12, Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại một quán nhậu thuộc ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu, nên đối tượng Trần Văn Sử (19 tuổi, quê Trà Vinh) đã dùng kéo đâm vào vùng lưng và bụng của anh Nguyễn Văn Thành (28 tuổi, quê Bình Thuận) khiến anh này bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. (Ngô Na)

Xe mô tô tông người đi bộ, 2 người thương vong

Ngày 23/12, Công an huyện Châu Đức điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại Km 18 đường Hội Bài – Đá Bạc đoạn thuộc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Thông tin ban đầu cho biết, xe mô tô BKS: 86B6-02557 do anh Phạm.V.Đ. (30 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM) điều khiển chở theo sau chị Lưu T.B.D. (28 tuổi, quê Gia Lai) lưu thông hướng Hội Bài đi Đá Bạc, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với người đi bộ là anh Nguyễn Văn L. (33 tuổi, trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức). Vụ va chạm khiến anh Đ. tử vong, anh L. bị thương. (Kim Anh)