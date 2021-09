Bài 1: Chính sách an sinh phủ rộng nhiều đối tượng

Tính đến ngày 7/9/2021, tổng số đối tượng được phê duyệt theo Nghị quyết 68/NQ-CP từ ngân sách địa phương (thuộc đối tượng lao động có HĐLĐ, lao động tự do, hộ kinh doanh, đối tượng đặc thù, hướng dẫn viên du lịch, đạo diễn, F1, F0) là 216.238 đối tượng với số tiền 352,3 tỷ đồng. Hiện đã chi cho 161.077 đối tượng với số tiền 246,8 tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng do UBND huyện, thị xã, thành phố đề xuất và phê duyệt là 215.811 đối tượng với số tiền hơn 351,5 tỷ đồng. Cụ thể, đối tượng lao động tự do, đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ là 207.795 lượt người với số tiền 332,7 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang thực hiện chi trả cho 153.175 lượt người lao động với số tiền hỗ trợ là 228,7 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ mức 3,5 triệu đồng cho 511 người, hỗ trợ mức 2,5 - dưới 3,5 triệu đồng cho 36.120 người; hỗ trợ mức 1,5 - dưới 2,5 triệu đồng cho 138.553 người. Hỗ trợ mức dưới 1,5 triệu đồng: 32.611 người. (Nguồn: Sở LĐTB&XH)