Sáng 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ về thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh chống dịch COVID-19. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành, Hiệp hội và lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu BR-VT, ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản của ngành nông nghiệp trong nước. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương đề xuất các kế hoạch, giải pháp nhằm tháo gõ khó khăn cho ngành nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh, chuẩn bị sản xuất trong giai đoạn tiếp theo. Trong kế hoạch phục hồi tái sản xuất phải bảo đảm nguồn hàng cung ứng cho dịp Tết nguyên đán 2022 và cho xuất khẩu thủy sản.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các ngành sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản; nhiều sản phẩm trồng trọt, thủy sản đến kỳ thu hoạch, có sản lượng lớn gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ nên giá bán giảm thấp, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện các giải pháp để hỗ trợ các hợp tác xã và bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm, giảm ùn ứ.

Ngành nông nghiệp BR-VT gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong ảnh: Thu hoạch bưởi tại xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ.

Tại BR-VT, trước đợt dịch COVID-19 thứ 4, tình hình hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường, từ đầu tháng 7 khi TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì tình hình tiêu thụ nông sản bắt đầu gặp khó khăn. Mặc dù vậy, ngành nông nghiệp BR-VT vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 4,17% so cùng kỳ, chỉ tiêu kế hoạch là 4,02%; Ngành thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng 3,57% so cùng kỳ, chỉ tiêu kế hoạch là 4,20%; Tốc độ tăng trưởng của ngành lâm nghiệp giảm 3,17% so cùng kỳ.

Trong chương trình hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương thảo luận, đề xuất các giải pháp để phục hồi sản xuất nông nghiệp gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: PHÚC HIẾU