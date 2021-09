Giúp nông dân kịp thời thu hoạch lúa Hè Thu

Nhằm đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp đang triển khai các phương án hỗ trợ, giúp bà con nông dân. Trong đó, vẫn bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Giá giảm, khó thuê nhân công

Vụ Hè Thu năm nay rơi vào đúng thời điểm các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19. Ông Huỳnh Trung Thành, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhứt, huyện Long Điền cho biết, khu vực xã An Nhứt đang là vùng “xanh”, tuy nhiên tỉnh đang trong thời điểm áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ nên việc thuê máy móc từ nơi khác để thu hoạch cũng gặp nhiều khó khăn. Nhân công vào thu hoạch lúa phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ mới được qua các chốt, trạm vùng “xanh” của các xã. “Vừa qua, HTX cũng đã kiến nghị địa phương tạo mọi điều kiện giúp nông dân nhanh chóng thu hoạch xong vụ lúa Hè Thu để chuẩn bị xuống giống lúa vụ Mùa cho kịp thời vụ”, ông Nguyễn Trung Thành nói.

Gia đình ông Trần Văn Hiếu, ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền có 7,5 sào ruộng, ước thu hoạch được gần 4 tấn lúa. “Giá lúa giảm 300-500 đồng/kg, trong khi đó giá phân bón, phí thuê nhân công lại tăng cao, sau khi trừ các chi phí ước chỉ còn khoảng 3-4 triệu đồng. Giá bán sẽ giảm mạnh hơn khi rộ vụ thu hoạch vì thị trường tiêu thụ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”, ông Hiếu cho biết thêm.

Tại huyện Đất Đỏ, vụ Hè Thu gieo trồng gần 4.000ha lúa, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều ruộng lúa trên địa bàn huyện bị sâu bệnh tấn công nên năng suất không cao. Thời gian qua, giá phân bón cũng leo thang, tăng đến gần 60%, trong khi đó giá lúa Hè Thu lại ở mức trung bình từ 5.000 - 5.800 đồng/kg, năng suất cũng giảm mạnh so với vụ trước. Ông Trần Văn Sang, ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ hiện có 8 sào ruộng đang đến kỳ thu hoạch cho biết: “Giá lúa chỉ được 5.100 đồng/kg, thấp hơn vụ lúa Hè Thu năm trước 200-500 đồng/kg. Tuy nhiên, giá phân bón lại đang tăng ở mức cao, tăng gần 60% so với trước nên vụ này gần như không có lãi. Bên cạnh đó, việc thuê nhân công rất khó do đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng chống dịch”.

Từ ngày 5/9, Sở NN-PTNT chính thức mở đường dây nóng tiếp nhận thông tin của tổ chức, cá nhân sản xuất trồng trọt về khó khăn, vướng mắc trong thu hoạch vụ lúa Hè Thu theo số điện thoại 0839.207.070 (Bà Châu - Phó Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV), thời gian tiếp nhận thông tin: 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút tất cả các ngày trong tuần. Email: chicucttbtv@gmail.com, thời gian tiếp nhận thông tin 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.

Kịp thời hỗ trợ nông dân thu hoạch

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, vụ Hè Thu năm nay toàn tỉnh xuống giống khoảng 8.737ha. Một số địa phương có diện tích lúa thu hoạch đang nằm trong vùng “đỏ” như thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ khoảng 20ha; vùng “cam” còn 633ha tại huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc; vùng “vàng” còn 640ha tại TP. Bà Rịa, huyện Long Điền và huyện Châu Đức; vùng “xanh” còn 5.897ha.

Ông Nguyễn Chí Đức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT) cho biết: Để tạo điều kiện cho bà con nông dân xuống đồng thu hoạch kịp thời lúa Hè Thu, Sở NN-PTNT cũng đang đề nghị UBND các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19, ban hành và phổ biến các quy định cụ thể về việc cấp phép thực hiện các hoạt động sản xuất trồng trọt và vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. “Nếu gặp khó khăn trong việc đi lại thu hoạch lúa, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp cùng các địa phương để hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho bà con, nhằm đảm bảo vụ mùa được thu hoạch nhanh chóng, kịp thời đảm bảo lịch thời vụ, kế hoạch sản xuất, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19”, ông Đức thông tin thêm.

PHÚC HIẾU