Doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 7.600 tỷ đồng

Ngày 1/9, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Long Điền chủ trì Kỳ họp.

Theo báo cáo của UBND huyện Long Điền, 6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, tình hình thời tiết, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất đạt được những kết quả quan trọng; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt so với kế hoạch.

Người dân xã An Ngãi (huyện Long Điền) gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 được phát gạo miễn phí từ chương trình “Hạt vàng Bưu điện”.

Cụ thể: doanh thu thương mại - dịch vụ đạt trên 7.600 tỷ đồng, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2020; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên 1.700 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trên 322 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên 357 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, nhất là hỗ trợ cho lao động, người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; chủ động kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn…

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thông qua 11 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN