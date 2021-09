Hỗ trợ vốn, giãn thuế, giãn nợ là cần nhất với DN

Sẽ nghiên cứu nhiều mô hình mới, chứ không đông cứng “3 tại chỗ” Trao đổi tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc triển khai “3 tại chỗ” đã chứng minh được hiệu quả khi dịch bùng phát mạnh. Tại các KCN, CCN, cảng biển trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra chuỗi lây nhiễm hay ổ dịch nào. Qua đó cho thấy đây là phương án tốt nhất hiện nay trong điều kiện giãn cách xã hội để các DN duy trì sản xuất, không bị đứt gãy. Tuy nhiên, thực tế khi giãn cách kéo dài, dịch bệnh càng phức tạp đòi hỏi hàng loạt điều kiện “sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất”. Trước mắt, phương án 3 tại chỗ và “1 cung đường, 2 địa điểm” vẫn sẽ được thực hiện tại các địa bàn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Về lâu dài UBND tỉnh sẽ đồng hành cùng hỗ trợ DN xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Vì vậy đề nghị DN chủ động căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 để thực hiện với 4 mô hình trong thời gian tới như sau: Mô hình “3 tại chỗ”, trong đó người lao động được luân phiên (thay ca trong 14 ngày) là người lao động ở địa bàn xã, phường, thị trấn “vùng xanh” được đưa đón tập trung đến thay ca; Mô hình vừa thực hiện “3 tại chỗ” vừa thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” bằng phương tiện đưa đón tập trung đối với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn xã, phường, thị trấn “vùng vàng”, “vùng xanh”; Mô hình vừa thực hiện “2 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ), vừa thực hiện “1 cung đường nhiều điểm đến” bằng phương tiện đưa đón tập trung đối với người lao động trong “vùng xanh”; Mô hình vừa thực hiện “2 tại chỗ” vừa thực hiện mô hình “1 cung đường 2 điểm đến” bằng phương tiện cá nhân đối với DN ở vùng xanh và đối với người lao động ở “vùng xanh” theo nguyên tắc: “người lao động an toàn, hành trình an toàn, DN an toàn”.