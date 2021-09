Đất Đỏ thận trọng cho 5 chợ hoạt động trở lại

Ngày 17/9, 5 chợ đầu tiên của huyện Đất Đỏ mở cửa hoạt động trở lại, riêng chợ Phước Hải sẽ mở cửa vào ngày 18/9.

Sau khi các chợ trên địa bàn huyện Đất Đỏ mở cửa hoạt động trở lại buộc phải tuân thủ biện pháp phòng chống dịch và kiểm soát người ra vào chợ. Trong ảnh: Người ra vào chợ Đất Đỏ được kiểm tra thân nhiệt, giấy đi chợ (ảnh minh họa).

Chợ chỉ kinh doanh mặt hàng thiết yếu

Ghi nhận tại chợ Đất Đỏ sáng 16/9 cho thấy, lực lượng dân quân, Ban Quản lý chợ đã đặt các rào chắn kiểm soát, bố trí lực lượng trực, nước rửa tay sát khuẩn chuẩn bị ngày 17/9 mở cửa trở lại. Theo ông Mai Thanh Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Đất Đỏ, địa phương đã tổ chức cho 81 hộ tiểu thương kinh doanh các mặt hàng tại chợ test nhanh COVID-19. Các hộ này cũng đã được tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19. Tại chợ, thị trấn cũng đã bố trí các chốt kiểm soát, nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Các vạch giãn cách trong chợ được sơn cẩn thận, bảo đảm người dân đứng đúng vị trí giãn cách khi mua sắm. Thị trấn phát phiếu đi chợ cho người dân. Theo đó, trong tuần đầu thị trấn phát phiếu đi chợ 1 lần cho mỗi hộ gia đình thay vì 2 lần (theo quy định của UBND tỉnh). Vì nếu phát 2 lần/tuần lượng người cùng lúc đến chợ có thể lên tới 2.500 người. Sau tuần đầu tiên thực hiện, thị trấn sẽ xem xét việc phát phiếu đi chợ phù hợp với tình hình thực tế.

Người dân đi chợ liên xã Phước Hội - Long Mỹ trong ngày đầu mở cửa chợ trở lại.

Tại các xã Long Tân, Long Mỹ, Phước Hội, Lộc An, Láng Dài, địa phương đã thẩm định và khẳng định đủ điều kiện mở cửa chợ trở lại. Bà Lê Thị Tú Xuân, người dân xã Lộc An cho biết: “Từ ngày 17/9, chợ Lộc An được mở cửa trở lại chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên chúng tôi tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách khi đến chợ và mua nhanh, về nhanh”.

Theo lãnh đạo huyện Đất Đỏ, các chợ truyền thống trên địa bàn huyện mở cửa trở lại chỉ kinh doanh các hàng hóa thiết và đáp ứng đầy đủ điều kiện về phòng, chống dịch theo quy định. Trong đó, 100% tổ chức, cá nhân quản lý chợ, người bán hàng, người lao động tại chợ là người trong địa bàn huyện, đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng dịch COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực (72 giờ) trước khi vào làm việc và phải được xét nghiệm COVID-19 định kỳ 3 ngày/lần. Huyện đã yêu cầu các địa phương, Ban quản lý các chợ kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp hàng hóa của tiểu thương thông qua 1 điểm tập kết hàng hóa tập trung.

Kiểm soát chặt chẽ công tác phòng dịch

Ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, từ ngày 17/9, các chợ hoạt động trở lại theo nguyên tắc người dân xã nào đi chợ xã đó. Tại các cửa ngõ vào chợ được phân luồng ra vào và lập chốt kiểm tra, kiểm soát người ra vào chợ. Người dân chỉ được phép đi chợ 2 lần/tuần và có phiếu đi chợ mới được vào chợ. Khi đến chợ phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện 5K, sát khuẩn và giãn cách.

“Việc mở cửa trở lại hoạt động các chợ vào thời điểm này góp phần giảm tải lượng người mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ. Tuy nhiên, các địa phương có chợ phải cam kết việc kiểm soát người bán, người mua và người giao hàng, nhất là các tài xế chở hàng phải chặt chẽ tránh lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, huyện cũng cho phép các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ kinh doanh mặt hàng thiết yếu đủ điều kiện theo phương án an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 mở cửa trở lại. Còn các cơ sở dịch vụ nhà hàng; ăn, uống đủ điều kiện hoạt động được gắn bảng hộ kinh doanh “xanh” hoặc hộ kinh doanh an toàn và chỉ được bán thông qua hình thức đặt hàng trực tuyến, không bán trực tiếp cho khách hàng. Các đơn vị này phải ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19”, ông Thái nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng và BQL chợ liên xã Phước Hội - Long Mỹ kiểm tra giấy đi chợ của người dân trong ngày đầu mở cửa chợ 17/9.

Đối với hoạt động vận tải, huyện tập trung kiểm soát chặt các phương tiện vận tải và tất cả người theo xe, đảm bảo phòng chống dịch tại điểm xuất phát, điểm đến. Huyện cũng bố trí chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào và thực hiện việc test nhanh theo quy định.

Ông Huỳnh Sơn Thái thông tin thêm, các công trình xây dựng được hoạt động trở lại, tuy nhiên chỉ sử dụng lao động là người dân đang sinh sống trên địa bàn. Chủ đầu tư, đơn vị thi công phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình... Cho phép một số nhà ở dân dụng đang xây dựng dở dang có hàng rào che chắn xung quanh tiếp tục triển khai, số lượng công nhân dưới 10 người và sử dụng lao động sinh sống trên địa bàn huyện. Người lao động được sử dụng phương tiện cá nhân đi từ nơi ở đến nơi làm việc nhưng phải có giấy xác nhận của DN, UBND cấp xã và ghi rõ cung đường di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU