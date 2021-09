Ưu tiên vắc xin cho người lao động

AN TOÀN ĐẾN ĐÂU, MỞ CỬA ĐẾN ĐÓ Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mục tiêu, kế hoạch trong thời gian tới của tỉnh là kiểm soát dịch thành công, bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng và quyết tâm thu hẹp vùng cam, vùng đỏ. Từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó”, “Doanh nghiệp An toàn mới hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh phải an toàn". Riêng đối với 4 huyện vùng xanh thực hiện các biện pháp theo định hướng phục hồi kinh tế Giai đoạn 2 từ ngày 15/9/2021 đến ngày 30/10/2021 mở cửa bước đầu một số loại hình hoạt động kinh tế và theo từng cấp độ được chi tiết tại Công văn số 12538/UBND-VP ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Côn Đảo.