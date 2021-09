Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc tăng trưởng khá

Ngày 10/9, HĐND huyện Xuyên Mộc khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thông qua các tờ trình của HĐND huyện và UBND huyện Xuyên Mộc.

6 tháng đầu năm 2021, đa số các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc đều duy trì được mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 12,8%, lâm nghiệp tăng 16,9%, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và kinh doanh thương mại đạt 2.564 tỷ đồng, tăng 30%, doanh thu du lịch đạt 896 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời.

6 tháng cuối năm, UBND huyện xuyên Mộc tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19… Hiện nay, huyện Xuyên Mộc đã chuyển về vùng xanh.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí thông qua 10 nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND huyện trình tại kỳ họp, trong đó có một số nội dung quan trọng như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc giảm kế hoạch vốn năm 2021 các công trình đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Xuyên Mộc;…

