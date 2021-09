Sẽ cho mở chợ tại các địa phương thực hiện Chỉ thị 15

Chiều 9/9, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp với 4 địa phương thực hiện Chỉ thị 15, gồm: Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức và Côn Đảo và các sở ngành để lấy ý kiến về việc cho phép mở lại một số hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trong đó bàn sâu phương án cung ứng hàng hóa và an toàn phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tổ đi chợ hộ xã Lộc An (huyện Đất Đỏ) đi chợ giúp người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công thương cho biết, đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị 15 từ ngày 9/9, sẽ cho phép mở cửa trở lại đối với các chợ, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, việc mở cửa phải theo lộ trình (đến ngày 15/9 chỉ cho mở cửa 30% quầy sạp kinh doanh mặt hàng thiết yếu, sau 15/9 sẽ nâng lên 50%); kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp hàng hóa của tiểu thương thông qua điểm tập kết hàng hóa, xét nghiệm cho tiểu thương 3 ngày/lần và kiểm soát người ra vào chợ; phát phiếu đi chợ 1 lần/tuần và chia khung giờ, theo khu phố, ấp. Còn các cửa hàng kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại nhưng chỉ bán mang về, không phục vụ tại chỗ và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch (5K).

Trên cơ sở đánh giá mức độ an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID tại huyện Đất Đỏ, ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ thông tin, các chợ truyền thống trên địa bàn huyện được mở cửa trở lại trên nguyên tắc xã nào đi chợ xã đó. “Các tiểu thương chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, các quầy hàng bố trí bảo đảm giãn cách và an toàn phòng chống dịch, tuân thủ 5K. Người dân được phát phiếu đi chợ. Các tuyến đường cửa ngõ vào huyện đều có chốt kiểm soát an toàn phòng chống dịch đối với phương tiện vận tải, người ra, vào huyện”, ông Thái nói.

Đối với 4 địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 9/9, việc cung ứng hàng hóa vẫn được duy trì qua đội ngũ shipper và tổ đi chợ hộ. Theo đánh giá của các địa phương, với đội ngũ shipper và lực lượng đi chợ hộ đông đảo, việc cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong những ngày giãn cách tiếp theo vẫn sẽ được bảo đảm.

Còn ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, thực hiện Chỉ thị 15 việc đi lại được nới lỏng hơn. Trên cơ sở đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch huyện sẽ cho mở cửa hoạt động trở lại chợ truyền thống và chỉ bán những mặt hàng thiết yếu. Các tiểu thương kinh doanh phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ; người dân được phát phiếu đi chợ và tuân thủ việc giãn cách. Châu Đức vẫn tiếp tục duy trì các tổ đi chợ hộ để hỗ trợ người dân mua sắm lương thực, thực phẩm.

Thông tin về việc đặt hàng và giao hàng theo hình thức online, ông Hoàng Văn Cường, Giám đốc Bưu chính Viettel BR-VT cho biết, hiện nay việc đặt hàng từ các cửa hàng nhỏ lẻ có hai cách: Đó là người bán có thể nhận đơn hàng qua điện thoại, sau khi lên đơn, cửa hàng có thể tải app của Viettel Post để cung cấp shipper để giao hàng đến cho người dân. Cách thứ 2 là người bán có thể giới thiệu sản phẩm muốn bán trên sàn thương mại điện tử của Viettel, Bưu điện tỉnh.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế phải bám sát chặt chẽ, không lơ là công tác phòng dịch. Khi mở chợ phải quản lý chặt tiểu thương, người đến giao hàng, người đi chợ mua hàng, tài xế, lái xe, phụ xe… Đồng thời, xây dựng phương án phòng, chống dịch cho chợ; phân loại từng nhóm chợ và thực hiện thí điểm hoạt động bao nhiêu chợ và có đánh giá trong quá trình thực hiện phương án…

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU