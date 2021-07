TX.Phú Mỹ: Vẫn mở chợ truyền thống, phát phiếu đi chợ cho người dân trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

Sáng 18/7, TX.Phú Mỹ đã họp khẩn triển khai Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn từ 0 giờ ngày 19/7.

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ chủ trì cuộc họp.

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ cho biết, quán triệt tinh thần Chỉ thị 16 với quan điểm bảo vệ sức khoẻ nhân dân là trên hết, TX.Phú Mỹ đã triển khai đồng loạt kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống thông tin lưu động, loa truyền thông xã phường về nội dung Chỉ thị 16; tổ chức xét nghiệm, truy vết nhóm đối tượng nguy cơ cao để khoanh vùng dập dịch. Đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống cho nhân dân, bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất và giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Về bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, TX.Phú Mỹ đã thống kê, dự báo nhu cầu các mặt hàng thiết yếu và có kế hoạch dự trữ nguồn hàng khoảng 10.000 tấn gồm gạo, thịt, trứng, rau củ quả, dầu ăn, đường, gia vị, gas, thực phẩm chế biến sẵn.

Trong 14 ngày giãn cách, mạng lưới phân phối gồm: Siêu thị Co.op Mart Tân Thành, Bách Hoa Xanh, Vinmart, các cửa hàng bán lẻ, đại lý gạo, chợ truyền thống (trừ chợ Lam Sơn và Châu Pha đã phong tỏa) vẫn mở cửa phục vụ người dân mua sắm.

Chợ truyền thống trên địa bàn TX.Phú Mỹ vẫn hoạt động nhưng người dân phải có phiếu đi chợ theo ngày trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Việc buôn bán tại các chợ truyền thống phải thực hiện nghiêm 5K, người dân được phát phiếu đi chợ theo ngày. Bên cạnh đó, thị xã cũng vận động Siêu thị Co.op Mart Tân Thành, Bách Hoa Xanh, các cửa hàng bán lẻ mở thêm kênh bán hàng lưu động, bán online giao hàng đến từng thôn, ấp, địa bàn dân cư, tận nhà phục vụ bà con nhằm hạn chế tối đa tụ tập đông người tại các điểm mua sắm. Người dân an tâm không nên tích trữ hàng hoá tránh gây ra khan hàng, đẩy giá lên cao.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA