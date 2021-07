Đề nghị mua kit test nhanh COVID-19

Chiều 16/7, đoàn công tác của TX.Phú Mỹ do ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 TX.Phú Mỹ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam (đường 81, xã Tóc Tiên).

Phun khử khuẩn phương tiện vào Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Jacky Wang, Quản lý cao cấp Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam cho biết, công ty hiện có hơn 3.000 công nhân. Công ty đã thành lập BCĐ phòng chống dịch do Phó Tổng Giám đốc làm trưởng ban và tổ an toàn COVID-19. Công nhân được giám sát sức khoẻ, đo kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, bố trí làm lệnh ca, giãn cách chỗ ngồi nơi làm việc, lắp kính ngăn từng chỗ ngỗi trong nhà ăn, đồng thời theo dõi thường xuyên diễn biến dịch trong tỉnh để kịp thời yêu cầu công nhân sinh sống ở những vùng có dịch hoặc cách ly theo Chỉ tịch 16 không đến công ty. Đối với tài xế và người lao động mới được tuyển dụng cứ 3 ngày tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 1 lần. Công ty cũng không đón tiếp khách, đối tác từ bên ngoài vào. Ông Jacky Wang cũng kiến nghị lãnh đạo TX.Phú Mỹ hướng dẫn nơi mua kit test nhanh COVID-19 và cách sử dụng để công ty có thể thực hiện test kiểm tra cho người lao động khi có biểu hiện nghi ngờ.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thắm đánh giá cao sự chủ động và các biện pháp phòng dịch của Công ty, đồng thời đề nghị công ty cần nâng dần cấp độ trên cơ sở bám sát diễn biến dịch ngoài cộng đồng, chủ động dự báo tình hình để xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho người lao động và liên tục dây chuyền sản xuất dự phòng tình huống dịch lây lan và phải tạm thời giữ lại F1, F2 trong công ty. Về ý kiến mua bộ kit test nhanh cảu công ty, ông Nguyễn Văn Thắm cho biết thị xã sẽ kiến nghị với Sở Y tế để giải đáp sớm nhất cho DN.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA