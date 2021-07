Ngồi nhà đi chợ

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc mua sắm của người dân cũng dần thay đổi. Thay vì đến tận nơi chọn hàng, mua sắm, người dân chỉ cần ngồi ở nhà, một click chuột hoặc gọi điện để đặt hàng, nhà cung cấp sẽ nhận đơn và giao tận nơi.

Lượng khách đặt hàng online tăng mạnh, Lotte Mart Vũng Tàu phải tăng cường thêm nhân viên để nhận đơn, đi chợ và giao hàng cho khách. Trong ảnh: Nhân viên Lotte Mart Vũng Tàu kiểm tra đơn hàng online của khách trước khi giao hàng.

Ngồi ở nhà vẫn có thể chọn đầy đủ nguyên liệu tươm tất cho 3 bữa cơm hàng ngày, nhiều người đang quen dần với cách mua sắm trực tuyến (online), dịch vụ đi chợ hộ thay vì mua hàng trực tiếp, tránh chỗ đông người đang trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chị Thùy Anh, ở chung cư Bình An cho biết, mấy hôm nay do dịch diễn biến phức tạp, chợ gần nơi gia đình chị ở đã đóng cửa do có ca mắc COVID-19. Sau ngày đầu lúng túng lo cho bữa ăn hàng ngày, chị đã tìm hiểu và chuyển sang mua hàng online. “Chỉ cần gọi điện thoại hay vào zalo, facebook, hay sử dụng app đặt hàng là tôi dễ dàng chọn siêu thị, cửa hàng gần nhà, sau đó chọn thực phẩm theo từng nhóm như thịt, hải sản, rau củ, trái cây… và thanh toán qua thẻ. Bây giờ mua gì siêu thị, người bán hàng cũng giao nhanh chóng nên hàng nhận tươi, ngon. Nhân viên cũng nhiệt tình, tôi rất hài lòng”, chị Thùy Anh chia sẻ.

Bà Nguyễn Ngọc Thiên Thảo, chủ cửa hàng rau quả sạch Titi Farm (164 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Vũng Tàu) cho biết, cửa hàng Titi farm bán đầy đủ các loại hàng như rau củ quả, thịt, cá, nước mắm, trái cây hữu cơ. Mấy hôm nay, đơn đặt hàng online tại cửa hàng tăng mạnh, gấp10 lần so với ngày thường. Nhân viên cửa hàng làm việc không ngơi tay để lên đơn, sắp hàng, giao hàng cho khách. “Không chỉ tăng số đơn hàng mà lượng hàng hóa trong mỗi đơn cũng tăng gấp nhiều lần. Để kịp thời giao hàng cho khách trong ngày, Titi Farm cũng tăng hợp đồng với shipper. Với mỗi đơn hàng từ 300 ngàn đồng, cửa hàng hỗ trợ phí giao hàng cho khách là 15.000 đồng; đơn hàng trên 1 triệu đồng được miễn ship. Cửa hàng cũng nhận giao hàng trong toàn tỉnh. Đối với khách hàng đang ở khu phong tỏa, cách ly, cửa hàng vẫn nhận đơn và giao hàng tại chốt kiểm soát và gọi điện cho khách hàng nhận” bà Thảo nói thêm.

Tại Cửa hàng thực phẩm an toàn BR-VT (TP. Bà Rịa), những ngày này nhân viên cũng khá bận rộn lên đơn, “đi chợ” và sắp xếp hàng theo các đơn khách đặt qua các kênh online. Bà Nguyễn Thị Âu Cơ, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Âu Cơ - đơn vị chuyên cung cấp thực phẩm cho biết, sau khi chợ Bà Rịa đóng cửa do có ca bệnh, người dân chuyển sang đặt hàng online tăng gấp 3 lần so với bình thường. Số lượng hàng trong mỗi đơn cũng tăng lên 3-4 lần, chủ yếu là rau củ quả, trứng, thịt… Mặc dù lượng hàng đặt tăng cao nhưng nguồn hàng cung cấp tại cửa hàng vẫn bảo đảm, giá cả ổn định. “Nguồn hàng rau ăn lá, thịt tại cửa hàng đều lấy từ HTX Tân Hưng và trang trại chăn nuôi trong tỉnh nên nguồn cung dồi dào. Riêng các loại củ lấy từ Đà Lạt, công ty đã ký hợp đồng với đối tác từ trước nên nguồn hàng vẫn bảo đảm. Cứ 2-3 ngày, công ty nhập hàng về một lần nên không lo thiếu hụt”, bà Âu Cơ nói.

Người dân trong tỉnh có thể mua sắm qua các hình thức bán hàng trực tuyến qua điện thoại, zalo, facebook, ứng dụng, trang web của các siêu thị, cửa hàng bán lẻ như: Co.op Mart Bà Rịa: 0919.593.239; Co.op Mart Vũng Tàu: 02543.576200, 0911.867.330; Co.op Mart Tân Thành: 02543.924.611, zalo 0911.843.047; Lotte Mart Vũng Tàu: 02543.565770; 0967093167, app SpeedL tại địa chỉ speedl.vn; MM Mega Market: 037.3183.440, 0932.430.887; Bách hóa Xanh: 19001908­, 028.3622.9900, website: bachhoaxanh.com; VinMart+: 0247.1066.866. Hệ thống Co.op Mart giao trên toàn tỉnh cho các đơn hàng trên 200 ngàn đồng; Lotte Mart Vũng Tàu giao hàng cho đơn hàng trên 150 ngàn đồng và giao trong bán kính 15-18km; MM Mega Market giao hàng cho các đơn hàng trên 200 ngàn đồng và giao trong bán kính 10km; Bách Hóa Xanh không giới hạn giá trị đơn hàng và giao toàn tỉnh.

Ghi nhận tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh cũng cho thấy, đơn hàng online từ tháng 6 đến nay đổ về nhiều. Theo đại diện Co.op Mart Vũng Tàu, lượng đơn đạt hàng online tăng 4-5 lần so với ngày thường nên toàn bộ nhân viên siêu thị đã được huy động sang xử lý đơn hàng online, tránh ùn ứ. Ngay cả số tổng đài chăm sóc khách hàng của siêu thị cũng trở thành kênh nhận đơn hàng. Siêu thị cũng thay đổi cơ cấu nhóm hàng trên các ứng dụng, tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thiết yếu để bảo đảm nhu cầu của khách hàng. Tương tự, bà Ngô Minh Tuyến, Giám đốc Lotte Mart Vũng Tàu cũng cho biết, lượng đơn đặt hàng online cũng tăng gấp 5 lần trong 1 tuần trở lại đây. Do đó, siêu thị đã phải huy động toàn bộ nhân viên để nhận đơn, đi chợ chọn hàng và chuyển cho nhân viên giao hàng.

Khảo sát trên một số sàn thương mại điện tử cho thấy, tốc độ tăng trưởng cao từ 2-3 lần trong những ngày qua. Cụ thể, trên sàn Lazada, ngành hàng tiêu dùng nhanh tăng gấp 3 lần, các mặt hàng tươi sống và đông lạnh tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Còn sàn Tiki đã phối hợp với các đối tác bán hàng đẩy mạnh nguồn cung hàng hóa ở hầu hết các ngành hàng, dự kiến tăng lên đến 50%, đặc biệt tăng 100% ở những ngành hàng nhu yếu phẩm, ngành hàng thực phẩm tươi sống...

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU