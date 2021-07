UBND tỉnh vừa ban hành công văn gửi các đơn vị liên quan về việc ổn định giá cả, chất lượng hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân trong mọi tình huống dịch bệnh COVID-19.

Trong công văn này, UBND tỉnh giao Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh (QLTT), Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389/ĐP chỉ đạo bộ phận thường trực giúp việc của BCĐ 389/ĐP; Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi, bảo đảm an ninh, an toàn và bình ổn giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh cho biết, người dân phát hiện các điểm kinh doanh hàng hóa có hiện tượng đầu cơ gom hàng, bán hàng không niêm yết giá và bán quá giá niêm yết trên địa bàn tỉnh có thể phản ánh đến Cục QLTT tỉnh theo các số điện thoại: 0983046959, 0903837242, 0986379988; Đội QLTT số 1 (đội cơ động): 0937171718, 0913684181, 0936306129; Đội QLTT số 2 (phụ trách TP. Vũng Tàu và huyện Côn Đảo), trong đó tại TP. Vũng Tàu gồm các số 0933755766, 0985283585, 0903842106; huyện Côn Đảo số 0913636551; Đội QLTT số 3 (phụ trách TP. Bà Rịa, huyện Long Điền, Đất Đỏ), trong đó TP. Bà Rịa gồm các số 0918205039, 0982790078, huyện Long Điền 0898686068, huyện Đất Đỏ 0913794209; Đội QLTT số 4 (phụ trách TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức, Xuyên Mộc) gồm các số: 0918097922, 0938858650, 0907445679, 0933027979.

VÂN ANH