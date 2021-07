Chốt chặn ngăn dịch vào khu công nghiệp

Theo đánh giá của Ban Quản lý các KCN tỉnh, mô hình Tổ An toàn COVID-19 được thành lập từ cuối tháng 5 vừa qua tại DN trong các KCN đã mang lại những hiệu quả tích cực. Tổ chức này được ví như “lá chắn thép” ngăn dịch vào KCN.

9 Tổ An toàn COVID-19 của Công ty TNHH Nitori đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Sản xuất nệm xuất khẩu tại Công ty TNHH Nitori.

Là DN có đông công nhân, lên tới gần 4.000 lao động, chuyên sản xuất sản phẩm nội thất xuất khẩu với nhiều đơn hàng trong và ngoài nước, Công ty TNHH Nitori (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, TX. Phú Mỹ) luôn đặt nhiệm vụ phòng chống dịch lên hàng đầu. Ngay từ khi nhận được văn bản vận động thành lập Tổ An toàn COVID-19 của LĐLĐ tỉnh, từ cuối tháng 5, DN này đã thành lập 9 Tổ An toàn COVID-19 tại 9 chuyền sản xuất. Lực lượng nòng cốt của tổ là cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên, công nhân lao động trực tiếp tại các phân xưởng.

Mỗi ngày, thành viên Tổ An toàn COVID-19 dành ít nhất 30 phút để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Vừa quan sát, hỏi han tình hình sức khỏe của những công nhân, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng Tổ An toàn COVID-19 Công ty Nitori cho biết, công ty đã xây dựng 2 lớp phòng dịch gồm: đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế tại cổng ra vào và Tổ An toàn COVID-19 tại các xưởng. Các thành viên Tổ An toàn COVID-19 am hiểu công tác phòng, chống dịch bệnh, gương mẫu, có uy tín với công nhân lao động. Do vậy, đội ngũ này thường xuyên tuyên truyền, giám sát và phát huy hiệu quả mô hình chống dịch ngay tại nơi sản xuất. Thông tin được các tổ trao đổi qua zalo để triển khai kịp thời đến đoàn viên, người lao động.

Thực hiện mục tiêu kép theo chủ trương của Chính phủ, DN phải vừa phòng, chống dịch vừa ổn định sản xuất. Do vậy, DN trong các KCN đã có nhiều biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 từ ngoài nhà máy. Đây cũng là cách mà Tổ An toàn COVID-19 của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen (KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ) đang tích cực triển khai. Mỗi tổ có 4 thành viên. Hàng ngày, vào 2 khung giờ gồm: trước 8 giờ và 14 giờ, các tổ cập nhật, báo cáo về BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 của công ty những thông tin về sức khỏe của người lao động, những người liên quan đến vùng dịch, tiếp xúc với các F1, F2, F3…

Bà Nguyễn Thị Hồng Dung, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự công ty cho biết, thành viên của Tổ An toàn COVID-19 là những người sâu sát với công nhân tại xưởng. Họ được ví như “đội đặc nhiệm” giám sát người lao động, từ việc quét mã QR, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt đến nhắc nhở đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... trong suốt quá trình làm việc.

Anh Nguyễn Công Trường, công nhân Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen chia sẻ: “Từ khi Tổ An toàn COVID-19 ra đời, chúng tôi thường xuyên được nhắc nhở và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tổ An toàn COVID-19 đã truyền cảm hứng tích cực để mọi người tự giác chấp hành, chú ý phát hiện những trường hợp bất thường, có dấu hiệu về dịch bệnh để kịp thời thông báo cho Tổ”.

Phòng, chống dịch bệnh tại các DN trong KCN không còn là khuyến cáo mà đã được nâng lên thành kỷ luật lao động. Đó chính là cách thức chủ động giúp nhiều nhà máy vẫn đang đứng vững trước sức tấn công của dịch bệnh. Ông Trần Phước, chuyên viên Phòng Xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam dẫn chứng: qua thông tin từ từ Tổ An toàn COVID-19, DN được thông báo có 1 tài xế công ty sống ở TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2. Thông tin này nhanh chóng được gửi cho bộ phận y tế, nhân sự của công ty để kịp thời thông báo cho những người liên quan tạm thời không đến nơi làm việc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đánh giá từ các DN cho thấy, Tổ An toàn COVID-19 trong các DN là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các DN, góp phần cùng chính quyền và nhân dân kiểm soát dịch bệnh. Ông Lê Xá, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, Tổ An toàn COVID-19 đã góp phần hỗ trợ DN, cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi DN có người mắc bệnh hoặc phải cách ly. Đến nay, tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã có 193/370 DN thành lập Tổ An toàn COVID-19. Đối với các DN chưa thành lập Tổ An toàn COVID-19, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã đôn đốc, yêu cầu triển khai trong vài ngày tới.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN