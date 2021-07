Đã khắc phục sự cố hệ thống cấp thẻ "luồng xanh"

Tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam (VN) cho biết, sau khi hệ thống đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài, ngày 26/7, Tổng cục Đường bộ VN đã phối hợp với Cục Tin học hoá (Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện di chuyển toàn bộ dữ liệu và hệ thống phần mềm trên hệ thống của Công ty An Vui đến cụm Server của Cục Tin học hóa cung cấp để bảo đảm an toàn thông tin và hạn chế các cuộc tấn công tiếp theo vào hệ thống.

Đến tối ngày 26/7, Tổng cục cũng đã đề nghị Tập đoàn Viettel cử chuyên gia của Công ty An ninh mạng Viettel và Công ty giải pháp Doanh nghiệp Viettel hỗ trợ Công ty An Vui xử lý giải pháp chống tấn công và tối ưu hệ thống. Đến 4 giờ ngày 27/7, hệ thống đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường. Hiện nay, các chuyên gia của Tập đoàn Viettel tiếp tục phối hợp với Công ty An Vui giám sát hoạt động của hệ thống để kịp thời xử lý khi có sự cố và hỗ trợ các đơn vị cấp thẻ nhận diện. Việc nghẽn mạng chỉ là tạm thời, Tổng cục đã bổ sung thêm Server để không bị nghẽn mạng.

CHƯƠNG NGUYỄN