VietinBank được The Asian Banker vinh danh với 3 giải thưởng lớn

Tin từ VietinBank cho biết: Ngày 3/6, ngân hàng này được tổ chức uy tín The Asian Banker vinh danh và trao tặng 3 giải thưởng lớn gồm: Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam năm 2021; Dịch vụ ngân hàng di động tốt nhất - VietinBank iPay Mobile và Sản phẩm tiền gửi tốt nhất - Gói Tài khoản thông minh.

Trước đó, năm 2020, VietinBank đạt được kết quả ấn tượng đối với phân khúc khách hàng DN vừa và nhỏ (SME) cả về nguồn vốn và dư nợ. Đặc biệt, phân khúc khách hàng này duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững (từ năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng trung bình của dư nợ đạt mức trên 20%).

Đối với mảng ngân hàng bán lẻ, thời gian qua, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và hoạt động kinh tế toàn cầu, tác động trực tiếp và làm thay đổi thói quen, hành vi mua sắm, thanh toán của người tiêu dùng như: Tiết kiệm, cắt giảm chi phí; mua bán trực tuyến… Nắm bắt xu hướng dịch chuyển đó, VietinBank đã liên tục cải tiến, đầu tư phát triển ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile. Việc tích hợp đa tiện ích trên một ứng dụng duy nhất đã giúp VietinBank gia tăng tính tương tác, mang đến sự hài lòng cho các khách hàng hiện đại. Đồng thời cho thấy định hướng chiến lược của VietinBank trong lộ trình chuyển đổi số.

The Asian Banker là tạp chí uy tín chuyên về lĩnh vực tài chính - ngân hàng khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hằng năm, The Asian Banker tổ chức bình chọn các danh hiệu ngân hàng liên quan tới hoạt động quan trọng như: Tài trợ thương mại, quản lý tiền tệ, thanh toán… Các ngân hàng được The Asian Banker trao giải đều là các ngân hàng danh giá tại các quốc gia, có chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt và uy tín.

HÀ AN