Đề nghị tạm dừng các chuyến bay đến Côn Đảo

Chiều 3/6, UBND tỉnh đã có công văn hóa tốc gửi Bộ GT-VT, Cục Hàng không Việt Nam xem xét tạm dừng các chuyến bay đến Côn Đảo để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ, là địa phương có nguy cơ trong dịch COVID-19, do có lượng thuyền viên, du khách, chuyên gia đến làm việc và người cách ly tập trung khá đông, nguy cơ xâm nhập nguồn bệnh vào các KCN và xuất hiện trong cộng đồng rất lớn. Tỉnh BR-VT đã chỉ đạo quyết liệt, sẵn sàng, chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại các địa phương trong cả nước, nhất là TP.Hồ Chí Minh đang trải qua đợt dịch lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến cơ sở tôn giáo với nguy cơ lây lan diện rộng, khó lường và khó kiểm soát. Bên cạnh đó, nhận định công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do xa đất liền, điều kiện năng lực y tế và khả năng tiếp tế, hỗ trợ y tế từ đất liền gặp nhiều khó khăn, hạn chế với mật độ lên tới 10.000 người. Trong khi đó, huyện phải tiếp đón lượng lớn du khách từ các địa phương với hơn 6 đường bay thẳng từ TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... do các hãng hàng không Bamboo Ariways, Công ty Bay dịch vụ hàng không Việt Nam khai thác.

Vì vậy, để chủ động triển khai hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào huyện Côn Đảo và bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Bộ GT-VT, Cục Hàng không Việt Nam xem xét trong vòng 48h, kể từ 17h ngày 3/6/2021 quyết định tạm dừng các chuyến bay đến Côn Đảo để phòng, chống dịch COVID-19. Trừ chuyến bay Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại. UBND tỉnh sẽ có thông báo và có đề xuất mở lại các chuyến bay đến Côn Đảo gửi Bộ GT-VT, Cục Hàng không Việt Nam khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

•Cũng trong chiều 3/6, UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc gửi Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines; Công ty bay dịch vụ hàng không Việt Nam (VASCO); Hãng hàng không Bamboo Airways đề nghị tạm dừng các chuyến bay đến huyện Côn Đảo trong thời điểm này để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch COVID-19 và có đề xuất mở lại các chuyến bay đến Côn Đảo vào thời điểm phù hợp.

NHÃ UYÊN