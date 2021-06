Tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm

“Các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát những công việc còn tồn đọng, đề xuất giải pháp để UBND tỉnh giải quyết kịp thời, dồn sức đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đúng tiến độ; đồng thời, nghiêm khắc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19”…

Gia công áo gió xuất khẩu tại Công ty TNHH Quốc tế Việt An (cụm TTCN Hắc Dịch, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ).

Đó là những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021, diễn ra ngày 9/6. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu 8 huyện, thị xã, thành phố.

ĐIỂM SÁNG XUẤT KHẨU

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, trong 5 tháng đầu năm, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng các ngành kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 8,28%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,85%; dịch vụ cảng tăng 16,73%; thu ngân sách 37.195 tỷ đồng, tăng 16%. Đặc biệt, xuất khẩu (trừ dầu thô) được xem là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh với mức tăng gần 27%, tương đương 2,1 tỷ USD.

Theo đánh giá của Sở Công thương, nguyên nhân xuất khẩu tăng cao là do một số nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng nhờ đã tiêm vắn xin phòng bệnh nên hoạt động giao thương phục hồi trở lại. Châu Âu là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất với mức 80,6%, chiếm 2,62% về tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh (tương đương 81,15 triệu USD). Thị trường có mức tăng trưởng cao tiếp theo là châu Mỹ với mức tăng 50,69% (chiếm 4,69% về tỷ trọng, tương đương 145,06 triệu USD). Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu chính của tỉnh, chiếm tỷ trọng đến 66,7%, tăng trưởng 24,77%, đạt hơn 2 tỷ USD. Thị trường cChâu Phi tuy tăng trưởng tốt (tăng 8,9 lần), chiếm 1,03% về tỷ trọng, nhưng giá trị tuyệt đối chưa lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, chỉ đạt khoảng 31,75 triệu USD. Các thị trường khác chiếm tỷ trọng 24,96%, với 771,89 triệu USD.

Đặc biệt, nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh trước đây chủ yếu xuất khẩu thô, nay đã tinh chế, góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu. Điển hình như Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ ca cao Thành Đạt (huyện Châu Đức). Đầu tháng 3 vừa qua, DN này đã xuất khẩu chuyến hàng 500kg chocolate đen sang Nhật Bản. Trước đó, cuối năm 2020, công ty đã xuất 2 tấn chocolate sang Nhật Bản thông qua nhà phân phối độc quyền tại Nhật Bản là Tập đoàn C-point. Theo đại diện công ty, trong năm 2021, sau chuyến hàng chocolate đen này, DN sẽ xuất khẩu cho đối tác C-point khoảng 500kg bột cacao, 300kg bơ cacao và khoảng 1 tấn chocolate các loại. Các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường này đều được trồng và được công nhận đạt tiêu chuẩn organic. Ngoài các thị trường xuất khẩu truyền thống, năm 2021, Thành Đạt tìm kiếm thêm đối tác từ thị trường Mỹ để mở rộng thị trường xuất khẩu.

ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Một trong những vấn đề được thảo luận nhiều nhất tại cuộc họp là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Ông Nguyễn Văn Đặng cho biết, năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ cho các dự án gần 7.057 tỷ đồng; trong đó dự án trọng điểm 755 tỷ đồng, dự án hạ tầng giao thông kết nối 735,5 tỷ đồng, các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội hơn 5.524 tỷ đồng, 16 dự án, đồ án quy hoạch 42 tỷ đồng. Tính đến 21/5, giá trị giải ngân vốn tỉnh quản lý mới được hơn 1.223 tỷ đồng, đạt 16,4% kế hoạch. Đến hết tháng 5/2021, toàn tỉnh đã khởi công 16/61 dự án, đang đấu thầu xây lắp 8 dự án, 37 dự án còn lại đang hoàn chỉnh thủ tục.

Dẫn chứng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, ông Trần Vinh Quang, Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa cho biết: 5 tháng đầu năm, TP. Bà Rịa giải ngân được 31 tỷ đồng trên tổng số 509 tỷ đồng vốn tỉnh giao, đạt 6%; vốn ngân sách thành phố đã thực hiện được hơn 44 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch. Ông Trần Vinh Quang thừa nhận, tỷ lệ giải ngân trên là thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Nguyên nhân là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó. Trong đó, 2 công trình trọng điểm được tỉnh bố trí ngân sách trong năm 2021 dự kiến khởi công là đường 2 bên bờ kè sông Dinh và đường bên hông Bệnh viện Bà Rịa chưa giải ngân do vướng khâu giải phóng mặt bằng. “Thành phố quyết tâm tập trung giải quyết khiếu nại, dự kiến trong tháng 6 và đầu tháng 7 sẽ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lúc đó tiến độ giải ngân sẽ tăng lên đáng kể”, ông Quang khẳng định.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cũng cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chưa đạt kế hoạch. Tính đến tháng 6, vốn giải ngân của tỉnh đạt 43,15%, còn ngân sách thành phố giải ngân được 30%. Nguyên nhân là do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông Hoàng Vũ Thảnh đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ giải quyết các vướng mắc để thành phố thực hiện các dự án tái định cư A3, Thắng Nhất và phường 10. “Đây là những điểm mấu chốt để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn”, ông Thảnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, cần rà soát các tồn tại, vướng mắc; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công như: thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương gặp trực tiếp lãnh đạo tỉnh để báo cáo tiến độ xây dựng các công trình, xác định vướng mắc ở khâu nào và đề xuất UBND tỉnh giải quyết. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành phải linh hoạt trong xử lý công việc sao cho hiệu quả nhất, tránh để tình trạng ách tắc trong các thủ tục cấp phép cho các nhà đầu tư…

SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN CÁCH LY TẬP TRUNG

Tại cuộc họp, công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó việc chuẩn bị cơ sở để cách ly tập trung người đến từ vùng có dịch cũng được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm. Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết, thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung tại Trường TH Thắng Tam với sức chứa 320 giường và đang chuẩn bị thêm cơ sở tại số 89 Lê Lợi, sức chứa tối đa 380 giường. Thành phố cũng đã tính toán trường hợp xấu nhất là dịch lây lan diện rộng và đã chuẩn bị phương án đưa các trường học tại xã Long Sơn làm khu cách ly. Đồng thời, xây dựng nhà tiền chế làm cơ sở cách ly cho từ 1.000 đến 2.000 người tại khu vực Tổ hợp hóa dầu Long Sơn.

Nhiều cơ sở lưu trú đã tạm ngưng hoạt động để phòng dịch.

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế thông tin, toàn tỉnh có 16 cơ sở cách ly tập trung với sức chứa 3.092 người. Tuy nhiên, khi khảo sát số lượng giường thực tế, một số cơ sở còn thiếu. Sở Y tế sẽ thống kê số lượng giường, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục khảo sát thêm một số cơ sở nhằm đạt mục tiêu kế hoạch khoảng 4.000 giường phục vụ người cách ly tập trung. Đối với 11 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn các huyện, thị, thành phố, ông Phạm Minh An đề nghị các địa phương bố trí đầy đủ trang thiết bị theo yêu cầu, tránh tình trạng có người vào cách ly rồi vẫn phải sửa chữa, bổ sung.

Đại diện Sở Y tế cũng cung cấp thêm thông tin về tiêm vắc xin phòng dịch, dự kiến từ tuần tới sẽ tiêm đợt 3 cho 22 ngàn người trong toàn tỉnh. Sở Y tế sẽ giao về trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tiêm theo kế hoạch. Về nguồn vắc xin cung cấp để tiêm ngừa phòng dịch COVID-19 theo dạng dịch vụ, Sở Y tế tiếp cận được 2 nguồn từ Pfizer và AstraZeneca. Sở Y tế đang tham mưu UBND tỉnh thông báo rộng rãi về giá cả, nhà sản suất, công dụng, tác dụng phụ… để người dân lựa chọn, đăng ký, từ đó mới thống kê số lượng cần đặt mua.

Hiện nay, Sở Y tế đang cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19. Tổ chức, DN, cá nhân có nhu cầu đăng ký về cơ sở y tế gần nhất để được cung ứng dịch vụ.

