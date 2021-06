Phát huy hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Những năm qua, xã An Nhứt (huyện Long Điền) đã làm tốt công tác quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập.

Bà Trần Thị Thanh Tâm (bìa trái), Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Điền thăm mô hình trồng hoa lan của gia đình bà Phương Ngọc Oanh (ấp An Hòa, xã An Nhứt).

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Ngọc Bích (SN 1964, ấp An Hòa, xã An Nhứt) luôn trong hoàn cảnh khó khăn, bởi thu nhập chủ yếu từ 2 con bò nái. Năm 2018, gia đình ông được NHCSXH huyện Long Điền cho vay 30 triệu đồng để mua thêm 3 con bò giống lai sind về nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay đàn bò nhà ông Luân đã phát triển lên 10 con, tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Cách đây 1 tháng, ông Bích đã bán bớt 2 con bò, thu được gần 60 triệu đồng. Đến nay, gia đình ông Bích không những thoát cảnh khó khăn mà còn là hội viên nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. “Từ ngày được NHCSXH huyện hỗ trợ vốn nuôi bò, kinh tế gia đình tôi dần cải thiện. Gia đình tôi cũng đầu tư thêm làm 1ha lúa, vừa tăng thu nhập, vừa lấy rơm làm thức ăn cho bò. Nhờ vậy, đời sống cũng khấm khá hơn”, ông Bích nói.

Cách nhà ông Bích không xa là gia đình bà Phương Ngọc Oanh (ấp An Hòa, xã An Nhứt) - một trong những hội viên phụ nữ xã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay chính sách. Đầu năm 2020, gia đình bà Oanh được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và tổ tiết kiệm vay vốn của ấp tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của NHCSXH huyện để trồng hoa lan trong vườn nhà. “Vụ hoa Tết Tân Sửu vừa rồi, gia đình tôi thu hơn 80 triệu đồng từ bán hoa lan. Bên cạnh đó, tôi còn nhận hàng về may gia công, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, vừa có thêm thu nhập. Nhờ đó, kinh tế gia đình tôi ngày càng phát triển”.

Từ đầu năm 2021 đến nay, NHCSXH huyện Long Điền đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã An Nhứt tổ chức giải ngân gần 4 tỷ đồng để thực hiện 12 chương trình tín dụng cho vay, tập trung chủ yếu là cho vay hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch vệ sinh môi trường trên địa bàn xã… Công tác bình xét hộ vay vốn được các tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã An Nhứt sử dụng đúng mục đích vốn vay, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng dư nợ. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Phó Giám đốc NHCSXH huyện Long Điền cho biết, ngân hàng đang tiếp tục rà soát, nâng mức cho vay các hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Long Điền, giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, để từng bước cải thiện điều kiện sống của người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình ông Nguyễn Ngọc Bích (ấp An Hòa, xã An Nhứt) được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đánh giá sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.

Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH huyện Long Điền, nhiều mô hình kinh tế ở xã An Nhứt đã phát huy hiệu quả như: trồng hoa lan, trồng nấm bào ngư xám, trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi bò, vịt. Nguồn vốn ưu đãi này đã góp phần tạo việc làm thường xuyên cho 2.803 lao động; xây dựng hàng trăm công trình nước sạch và vệ sinh môi trường…

“Tính đến thời điểm hiện tại, đa số các hộ đều sử dụng hiệu quả nguồn vốn của NHCSXH huyện. Các hộ đã tăng thu nhập cho gia đình mình để thoát nghèo, minh chứng là xã An Nhứt chỉ còn 7 hộ nghèo, giảm 140 hộ so với năm 2016, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã”, ông Nguyễn Tường Thành, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhứt khẳng định.

Bài, ảnh: NGUYỄN HỮU THUẬN