Chủ động ứng phó, giảm thiệt hại trong nuôi thủy sản

Mùa mưa bão, thời tiết, nhiệt độ thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát tán và lây lan, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thủy sản. Do đó, người nuôi cần chủ động triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro và tăng hiệu quả nuôi thủy sản.

Mùa mưa bão, thời tiết, nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát tán nên người nuôi phải chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho thủy sản. Trong ảnh: Thu hoạch tôm tại xã An Ngãi (huyện Long Điền).

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ

Là một trong những hộ nuôi tôm thâm canh quy mô lớn tại xã Lộc An (huyện Đất Đỏ), ngay từ khi bắt đầu vào mùa mưa, ông Lại Tấn Quang (ấp An Bình) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho 3ha với 500 ngàn con giống. Ông Quang cho biết, vụ sản xuất này chỉ thả giống tôm thẻ chân trắng bởi tôm dễ thích nghi với điều kiện thời tiết vào mùa mưa bão.

Tuy nhiên, tôm là loại thủy sản rất nhạy cảm với thời tiết. Vào mùa mưa, độ pH và độ mặn trong nước giảm khiến các loại vi khuẩn, nhất là các loại gây bệnh đốm trắng, chân đỏ phát triển mạnh, làm tăng nguy cơ tôm chết hàng loạt. Biên độ nhiệt trong ngày lớn cũng khiến sức ăn của tôm giảm. Lượng oxy trong nước giảm sau cơn mưa khiến tôm dễ mắc bệnh. Do đó, người nuôi phải chú ý theo dõi và bổ sung oxy hợp lý bằng quạt nước hoặc máy bơm, giúp tránh phân tầng nước trong ao nuôi. Sau những lần xuất hiện mưa, cần kiểm tra môi trường nước và tình trạng của tôm để có biện pháp xử lý kịp thời. “Mùa mưa cần lưu ý vấn đề vệ sinh ao. Sau mỗi trận mưa phải rải vôi để khử trùng bờ, chống phèn chảy xuống ao. Ngoài ra, thời điểm giao mùa cũng cần chú ý điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp”, ông Quang chia sẻ thêm.

Đối với cá nuôi lồng bè, hiện đang là thời điểm giao mùa, mưa nắng thất thường, nhiệt độ, độ pH trong nước thay đổi đột ngột, khiến cá không kịp thích nghi và dễ mắc bệnh. Để hạn chế nguy cơ gây bệnh cho cá, người nuôi cần thường xuyên vệ sinh lồng sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời giảm mật độ nuôi còn từ 70-80% so với mùa khô. Cụ thể, cá bớp mật độ thả giảm, còn từ 150-200 con, thay vì 230-250 con như mùa khô (lồng 36m2). Khẩu phần ăn của cá cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất để tăng sức đề kháng. Người nuôi cần sử dụng các thiết bị kỹ thuật thường xuyên đo chỉ số độ pH, oxy, độ mặn của nước để xử lý kịp thời khi có bất thường.

Ông Nguyễn Công Biên, người nuôi cá lồng bè ở tiểu khu 3 (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) chia sẻ, những cơn mưa đầu mùa cuốn theo những chất bẩn, cặn trên bờ trôi xuống sông, làm cho cá giảm ăn, ốm, thậm chí bỏ ăn, khi trời mưa, nước “đứng” nên lượng ôxy trong nước nuôi rất thấp, phải theo dõi cá thường xuyên để điều chỉnh nguồn oxy cung cấp cho cá.

THẢ NUÔI ĐÚNG LỊCH THỜI VỤ

Toàn tỉnh hiện có gần 6.300ha diện tích nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh và nuôi thủy sản lồng bè. Ngoài việc thường xuyên khuyến cáo các biện pháp bảo vệ thủy sản mùa mưa, Chi cục Nuôi trồng thủy sản đã phối hợp với một số đơn vị thực hiện việc quan trắc và nhắn tin định kỳ 2 lần/tháng về các thông số trong nguồn nước của một số vùng nuôi trọng điểm của tỉnh cho các hộ nuôi để xử lý kịp thời khi có bất thường xảy ra.

Nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, mùa mưa năm nay diễn biến phức tạp, lượng mưa phân bổ không đều theo thời gian, xen kẽ những đợt mưa là những đợt nắng hạn cục bộ kéo dài từ 5-7 ngày, thời tiết nắng nóng, oi bức. Dự báo, từ nay đến tháng 7, các yếu tố môi trường tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu. Do đó, Sở NN-PTNT khuyến cáo các hộ nuôi thủy sản cần thả nuôi theo khung lịch mùa vụ mà Sở đã ban hành; không nên thả giống khi điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông (Chà Và, Mũi Giui, Mỏ Nhát, sông Dinh, Cỏ May và các vùng lân cận) cần nắm rõ quy luật tự nhiên trong giai đoạn chuyển mùa với các nhiễu động, thay đổi bất thường của hình thái thời tiết khí hậu, có thể ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản để chủ động có giải pháp phòng ngừa, ứng phó.

Ngoài ra, thời điểm chuyển mùa có thể xảy ra mưa bão và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông tố, lốc xoáy và gió giật mạnh. Do đó, các cơ sở cần tu sửa lồng bè, chằng chống chắc chắn, bảo đảm an toàn cho người làm việc trên bè và thủy sản nuôi. Các cơ sở cần thường xuyên theo dõi môi trường nước, kiểm tra hoạt động của vật nuôi, điều chỉnh lượng thức ăn vừa đủ, bổ sung các vitamin, khoáng chất nhằm tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. Trong quá trình nuôi, khi môi trường và thủy sản nuôi có dấu hiệu bất thường, người nuôi cần báo ngay cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có biện pháp và phương án xử lý kịp thời. Những ao nuôi cá đạt kích cỡ thương phẩm nên thu hoạch sớm để bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại khi có mưa bão xảy ra.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU